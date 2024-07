Saalfeld. Regionale Sportnachrichten aus Saalfeld und Rudolstadt

Weitere Punkte

Die Saalfelderin Nina Hoffmann belegt auf der vierten Station des Downhill-Weltcups im italienischen Val di Sole den sechsten Platz und kann weitere Punkte im Gesamtweltcup sammeln. Nach den vier Rennen liegt die junge Frau auf dem vierten Platz, hat allerdings schon einen vergleichsweise großen Rückstand auf die Führende, die Österreicherin Valentina Holl. Am kommenden Wochenende steigt im französischen Haute-Savoie das fünfte Rennen, ehe es vor der WM in eine mehrwöchige Pause geht.

Tom Oschmann kehrt zum SV 1883 zurück

Der verlorene Sohn kehrt zurück: Tom Oschmann kehrt von Landesklasse-Aufsteiger FSV Gräfinau-Angstedt in das Gemeindetal zum SV 1883 Schwarza zurück. Der Goalgetter wird beim Kreisoberligisten Co-Trainer, absolviert in den nächsten Wochen einen Trainerlehrgang und wird dann seine Erfahrungen an der Seite von Trainer Sven Heerwagen an die Mannschaft weitergeben.

Saalfelder Turnier mit Medaillen

Bei den Thüringer Einzelmeisterschaften im Gerätturnen konnten sich zwei Teilnehmer des VfL 06 Saalfeld erfolgreich platzieren. Bei den Frauen belegte Carmen Fröhlich in Altersklasse 65 bis 69 einen sehr guten dritten Platz und bekam die Bronzemedaille. Bei den Männern konnte Jörg Täumer in der Altersklasse 75 bis 79 den ersten Platz belegen und wurde Landesmeister. Für das kommende Jahr hoffen wir wieder auf mehrere Teilnehmer aus unserem Turnverein.

Germania mit Trainingscamp

Germania 1911 Königsee hatte in der vergangenen Woche zu einem Fußballcamp eingeladen, an dem etwa 75 Kinder teilnahmen. Mädchen und Jungen im Alter von sieben bis 16 Jahren wurden begrüßt, wobei das Trainingscamp von der Fußballschule von Real Madrid, der „Foundación Real Madrid Clinics“, durchgeführt wurde.

Saisonstart für Schwimmer im Stausee

Fast schon traditionell ist der Saisonstart für die Akteure des Saalfelder Schwimmvereines der eigene Wettkampf um die Saalfelder Stauseemeile sowie das Alter-Biquadrat. Während der schnellste Schwimmer im Freiwasser über die Meile bereits zum 33. Mal gesucht wird, findet der kombinierte Wettbewerb mit Schwimmen und Laufen auch schon zum 31. Mal statt. Beide Wettbewerbe werden am 10. August gestartet.