Rudolstadt/Ichtershausen. Fußball-Oberligist erwartet am Dienstag in Ichtershausen Oberliga-Absteiger SV 09 Arnstadt

Im letzten Jahr kickten sie noch gemeinsam in einer Liga. Nun haben sich die Wege getrennt. Während der SV 09 Arnstadt, Gastgeber des ersten Tests der Rudolstädter, im Spieljahr 24/25 in der Thüringenliga spielt, startet der FC Einheit in sein 13. Jahr in der fünften deutschen Liga. Gespannt wird man dabei bei den Rudolstädtern sein, wie die Truppe die ersten Trainingseinheiten überstanden hat. Denn mit einer Handvoll neuer Spieler sowie diversen Testspielern – bekanntlich haben die Rudolstädter ihre Kaderplanungen noch nicht abgeschlossen – hat Trainer Holger Jähnisch noch viel zu tun. Insofern ist der erste Test ein wichtiger Fingerzeig für die anstehenden Aufgaben.

Der Oberligaabsteiger verpflichte mit René Deubner von Roda einen neuen Trainer. Er war bislang beim FC Borntal Erfurt Coach.

Ihren ersten Text gewann die Nullneuner bei Wacker Gotha mit 5:1. Spieltermin für das Vorbereitungsspiel beider Teams ist am kommenden Dienstag, 18.30 Uhr, im Gemeindesportzentrum Ichtershausen.

hg