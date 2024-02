Weimar. Fußball-Landesklasse: Ein ehrgeiziger Kader des SC Weimar blickt nach dem 3:0 gegen Eisenberg als Zweiter hoffnungsvoll der Rückrunde entgegen

Der Auftakt nach Maß. Mag diese Floskel über etliche Jahrzehnte bis in den Keller der tristen Langatmigkeit nieder gedroschen worden sein: Auf das 3:0 der Fußballer des SC 1903 Weimar zum Punktspielauftakt ins Jahr 2024 passt sie wie Manuel Staatz‘ Spannstöße in die gegnerischen Torwinkel. Kein Gegentreffer, eine durch und durch solide Teamleistung ohne Ausfälle, ein souveränes Abspielen des zeitig herausgeschossenen Vorteils trotz des jungen Durchschnittsalters; allen voran aber: das alles gegen einen Kontrahenten, den man im Vorfeld als den Gradmesser schlechthin betrachten konnte. Die Partie gegen Eisenberg war schließlich nicht nur das Tabellenduell Zweiter gegen Dritter, der Gast hatte zudem mit seiner Vergangenheit in der Verbandsliga sportlich ähnliches Prestige zu bieten.