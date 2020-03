Sportlerwahl im Altenburger Land: Falk Sporbert

Beim SV Schmölln 1913 ist Trainer Falk Sporbert schon so etwas wie ein Urgestein – obwohl er erst 46 Jahre zählt. Schon seit 14 Jahren trägt er als Trainer an der Sprotte die Verantwortung.

„Sowohl bei der ersten Männermannschaft, aber vor allem im Nachwuchsbereich“, sagt der Inhaber der C-Lizenz. Und im Nachwuchsbereich landete Sporbert als Trainer 2019 seinen bislang größten Erfolg: „Seine“ A-Junioren holten die Meisterschaft und den Pokalsieg. Ein über die Jahre gewachsener Erfolg. Immerhin trainierte Sporbert das Team durch alle Nachwuchsklassen hindurch.

„Dies ist auch das Faszinierende am Sport. Man begleitet die Kinder sozusagen ein gutes Stück auf ihrem Lebensweg und verfolgt deren Entwicklung. Als Trainer trägt man auch eine große Verantwortung an deren Entwicklung zu Persönlichkeiten“, unterstreicht Sporbert. Ja, da müsse man nicht selten auch so etwas wie ein Psychologe sein. Gerade bei Niederlagen oder gar Abstiegen, wenn es gilt, die Mannschaft wieder aufzurichten und neu zu motivieren.

Dass nun aus dem so erfolgreichen A-Junioren-Kader gleich auf Anhieb neun Akteure den Aufstieg ins Männerteam geschafft haben, zeigt, dass Falk Sporbert eine gute Arbeit geleistet haben muss. „Klar ist man darauf auch ein wenig stolz“, sagt er selbst. Zu so einem erfolgreichen Wirken gehört selbstverständlich auch ein stetiges Hinterfragen des eigenen Wirkens. „Dabei bin ich selbst mein größter Kritiker.“