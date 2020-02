Sportlerwahl im Altenburger Land: Nori Opiela

Die Brüder haben eine gewichtige Aktie daran, dass Nori Opiela im Alter von gerade einmal fünf Jahren den Weg zu den Ringern des SV Lok Altenburg fand.

„Das hat mich schon als Kind fasziniert, dass dieser Sport so vielseitig ist. Man braucht Kampfwillen, Fitness, aber auch Technik und Taktik“, erzählt der heute 17-Jährige. Seit vier Jahren ist er nun schon am Jenaer Sportgymnasium – auch ein Zeichen, dass Nori mittlerweile in Sachen Erfolg im Sport auch in der Familie zu einem Aushängeschild geworden ist.

Zwar ringt er seit geraumer Zeit in Jena, die Kontakte zum SV Lok sind aber nie abgerissen. „Ich lasse mich dort beim Training sehen oder bin bei Wettkämpfen zu Gast, wenn Zeit dazu ist.“ In der Gewichtsklasse bis 80 Kilogramm im Freistil seiner Altersklasse zählt er mittlerweile zu den Leistungsträgern. Dies belegen allein der Gewinn der deutschen Meisterschaft 2018 und der Gewinn von Silber im Vorjahr. Selber bezeichnet sich Nori eher als Ringer, der taktisch an die Aufgabe herangeht. Und in diesem Stil geht der Nachwuchssportler dieses Jahr die nächste Herausforderung an: die Qualifikation für die Nationalmannschaft.