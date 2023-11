Sportschützen kämpfen um den Feengrottenpokal

Saalfeld Wie die Saalfelder Sportschützen Werbung für ihre Heimatstadt und die Privilegierte Schützengesellschaft (PSG) Saalfeld machen

Zum Saalfelder Feengrottenpokal durften die Sportschützen der PSG Saalfeld in diesem Jahr Sportler aus Thüringen, Brandenburg, Sachsen, Bayern und dem tschechischen Sokolov, der Partnerstadt von Saalfeld, begrüßen. Mit 140 Starts in den Disziplinen Luftgewehr, Luftpistole, Luftgewehr Auflage und Luftpistole Auflage war die 10-m-Halle des Vereins nahezu ausgebucht. Der Wettkampf, der sich stetig steigender Beliebtheit erfreut, ist seit Jahren fester Bestandteil im Terminkalender der Thüringer Schützenfamilie und darüber hinaus. Dabei ist im Teilnehmerfeld vom Hobby- bis zum Kaderschützen alles vertreten. Die Veranstaltung wurde auch in diesem Jahr mit Unterstützung der Saalfelder Feengrotten und Tourismus GmbH durchgeführt. Mit der Druchführung der Veranstaltung geht es den Saalfelder Schützen neben dem sportlichen Vergleich auch um Werbung für ihre Heimatstadt.

Erfolgreichster Verein war in diesem Jahr der Förderverein Schießsportzentrum Suhl, dessen Starter insgesamt zwölf Podestplätze erkämpften. Auf Rang zwei war die Herzoglich Privilegierten Altschützengesellschaft zu Gotha, Rang drei belegte der Gastgeber, die Privilegierten Schützengesellschaft Saalfeld.

Insgesamt konnten sich die Saalfelder Schützen gut in dem ausgesprochen großen Starterfeld behaupten. Zwei Mal den ersten Platz belegte Christian Harring in den Disziplinen Luftgewehr und Luftgewehr Auflage in seiner Klasse. Pascal Urban wurde in seiner Klasse mit dem Luftgewehr Zweitplatzierter, Marco Krannich belegte in den Disziplinen Luftpistole und Luftpistole Auflage jeweils den dritten Platz. Insofern war nicht nur der Wettkampf Werbung für die Kreisstadt, sondern auch die sportlichen Ergebnisse der Saalfelder konnten sich sehen lassen.