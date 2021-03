Der Neustädter Erhard Wachtelborn wird künftig seine Leichtathletik-Schützlinge auch in den Ferien trainieren können.

Sportstätten im Saale-Orla-Kreis auch in den Ferien geöffnet

Diese Nachricht wird viele Übungsleiter und Vereinsmitglieder freuen: In der letzten Kreistagssitzung wurde einem Antrag der CDU-Fraktion zugestimmt, dass Vereine in Zukunft regelmäßig in den Ferien die kreiseigenen Sportstätten nutzen können. Der Kreissportbund empfindet die Entscheidung als ein gutes Signal, auch wenn aktuell noch nicht absehbar ist, wann die Wiederaufnahme des Vereinssports erfolgt.

Insbesondere die typischen Hallensportarten, die kaum auf Außenanlagen ausweichen können, hätten nun mehr Planungssicherheit und Kapazitäten für Training und Wettkämpfe.

„Der Bedarf für die Feriennutzung ist da und wird bei uns im Zuge der Hallennutzungsplanung regelmäßig abgefragt. Insofern ist dieser Beschluss gut und wichtig. Die entstehenden Mehrkosten sind sehr gut angelegtes Geld, da jedes Sportangebot auch eine Leistung für die Gesellschaft darstellt und damit einen Mehrwert hat“, sagt Sportjugendkoordinator Danny Götz.

Etwaige Schließzeiten für Instandhaltung, Reparatur oder Reinigung der Anlagen sind auf vier Wochen pro Jahr begrenzt.

Dies sind die kreiseigenen Sportstätten im SOK:

Bad Lobenstein, Dreifelderhalle in der Karl-Marx-Straße

Bad Lobenstein, Sporthalle Schulweg

Bad Lobenstein, Kunstrasenplatz

Blankenstein, Sporthalle

Ebersdorf, Sporthalle

Hirschberg, Sporthalle

Knau, Sporthalle

Neunhofen, Sporthalle

Neustadt/Orla, Sport- und Festhalle

Neustadt/Orla, Goethestraße, Halle I, Gerätehalle

Neustadt/Orla, Goethestraße, Halle II, Spielhalle

Neustadt/Orla, Goethestraße, Stadion

Oettersdorf, Sporthalle

Pößneck, Rosentalhalle

Pößneck, Sporthalle in der Julius-Fucik- Straße

Pößneck, Sporthalle in der Rosa-Luxemburg-Straße

Pößneck, Sporthalle in der Karl-Marx-Straße

Ranis, Sporthalle

Remptendorf, Sporthalle

Schleiz, Sporthalle in der Böttgerstraße

Schleiz, Sporthalle in der August-Bebel-Straße

Schleiz, Sporthalle im Gymnasium

Triptis, Sporthalle

Wurzbach, Sporthalle