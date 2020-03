Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

SSV-Damen setzen Siegesserie fort

Nach langer Pause – das letzte Ligaspiel in eigener Halle bestritten die Saalfelder Handballerinnen Ende November – durften die SSV-Damen am Wochenende mal wieder ein Landesliga-Spiel vor heimischem Publikum absolvieren. Und sie gewannen zu ungewohnter Anwurfzeit am frühen Sonntagnachmittag mit 32:20 (15:11) gegen den Tabellendritten aus Gispersleben.

Auch dank der guten Unterstützung von den Rängen konnte die Siegesserie fortgesetzt werden. Zu Beginn sah es allerdings nicht danach aus. Der erste Ballgewinn in der Abwehr würde nicht in Zählbares umgewandelt. Und so kamen die Gäste insgesamt besser ins Spiel und holten sich eine 2:0-Führung.

Bis zum 3:4 sahen sich die Gastgeberinnen im Hintertreffen. Fünf Treffer in Folge zum 8:4 brachten allerdings die Wende. Auffällig war in der Anfangsphase die erneute Unsicherheit im Angriffsspiel. Wie schon so oft vertändelte man oftmals unnötig den Ball. Die Lücken in der gegnerischen Abwehr wurden nicht konsequent genutzt, weil zu viel quer gespielt und zu wenig Druck auf die Abwehr gemacht wurde.

Meistens standen die SSV-Damen zu nah an der Abwehr, so dass der nötige Schwung für ein gutes Aufbauspiel fehlte. Auch die Chancenverwertung ließ etwas zu Wünschen übrig. Nichtsdestotrotz gelang es den Saalfelderinnen die Führung bis zur Pause über die Stationen 11:7 und 13:9 bis zum 15:11 zu halten. In der Schlussphase der ersten Halbzeit tat sich vor allem Jennifer Grosse mit einigen guten Aktionen hervor.

In der Halbzeitpause war jedem klar, was man im Spiel noch verbessern muss. Die Abwehr wurde nun auf eine defensivere Variante umgestellt. Dies zeigte durchaus Wirkung. Schnell bauten die Gastgeberinnen, bei denen Kristin Heerwagen mit acht Treffern die erfolgreichste Torschützin war, ihren Vorsprung aus und beim Stand von 23:13 nach gut 42 Minuten war die Vorentscheidung gefallen. Mit dem Vorsprung im Rücken wollte Trainer Christian Szotowski wie auch schon in vorangegangenen Partien eine neue Angriffsvariante probieren. Und so wurde der siebte Angriffsspieler für Torhüterin Marion Barten gebracht. Mittlerweile tun sich die Saalfelderinnen mit dieser Variante nicht mehr so schwer.

Und so kamen durchaus sehenswerte Treffer zustande. Vor allem die beiden Kreisläuferinnen Romina Pino und Désirée Balik, die ihr erfolgreiches Debüt in der ersten Frauenmannschaft gab, nutzten die sich ergebenden Chancen. Auch wenn man in der Abwehr noch den ein oder anderen Treffer zu viel zugelassen hat, stand am Ende erneut ein deutlicher Sieg zu Buche.

Platz eins ist für die HSG kein Thema mehr

Mit langen Gesichtern beendeten dagegen die Handballer der HSG Saalfeld-Könitz ihre Partie gegen den Post SV Gera. Gegen den Aufstiegsaspirant verlor die Truppe von Coach Christian Wolfram mit 21:24 und verpasste es, den Kampf um die Tabellenspitze offen zu gestalten: „Die Niederlage ist sehr ärgerlich, weil wir eigentlich den Gegner im Griff hatten“, so der Trainer.

Den Grund für die Pleite hatte Wolfram schnell ausgemacht: „Wir hatten eine mangelhafte Chancenverwertung und haben es verpasst, uns abzusetzen.“ Neben vier vergebenen Siebenmeter konnte die HSG noch zwei, drei weitere 100prozentige Möglichkeiten nicht verwerten. Ganz bitter wurden dann die letzten elf Minuten. Felix Möller, bester Torschütze beim Gastgeber, versenkte per Siebenmeter den Ball zur 21:19-Führung. Danach freilich spielte nur noch Gera: Die Ostthüringer legten einen 5:0-Lauf hin und drehten das Spiel.

Mit der Niederlage rutschen die Saalfelder und Könitzer auf den siebten Tabellenplatz: „Platz eins ist damit weg und selbst für einen Treppchenplatz wird es jetzt eng“, sagt Christian Wolfram.