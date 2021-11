Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Werder-Coach Anfang

Bremen. Die Staatsanwaltschaft Bremen hat gegen Werder-Coach Markus Anfang ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Das bestätigte der Sprecher der Staatsanwaltschaft Bremen, Frank Passade, der Deutschen Presse-Agentur.

Zuvor hatten Radio Bremen und die "Bild" darüber berichtet. Hintergrund ist eine Strafanzeige des Gesundheitsamts Bremen gegen Anfang. Der 47-Jährige steht im Verdacht, ein gefälschtes Impfzertifikat benutzt zu haben. Die Staatsanwaltschaft prüft daraufhin automatisch den Sachverhalt.

Anfang hatte die Anschuldigungen bereits am Vortag in einer Pressemitteilung des Vereins zurückgewiesen. "Ich habe genau wie jeder andere doppelt geimpfte Bürger meine beiden Impfungen in einem offiziellen Impfzentrum erhalten und dafür die entsprechenden Aufkleber im gelben Impfpass bekommen", hatte Anfang erklärt. "Den habe ich anschließend in der Apotheke digitalisieren lassen und ging selbstverständlich davon aus, dass damit alles seine Ordnung hat. Ich hoffe sehr, dass sich das Thema schnell aufklärt."

Sport-Geschäftsführer Frank Baumann hat Anfang den Rücken gestärkt. "Markus hat uns versichert, dass alles korrekt gelaufen ist und dass er auch geimpft ist", sagte Baumann nach dem Abschlusstraining der Bremer vor dem Zweitliga-Topspiel gegen den FC Schalke 04 am Samstag (20.30 Uhr/Sport1 und Sky). "Und von daher gibt es aus unserer Sicht auch keinen Grund, daran zu zweifeln."

© dpa-infocom, dpa:211119-99-60529/5