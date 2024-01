Staffel-Silber: Lokalmatador mit Gänsehaut beim Biathlon-Weltcup in Oberhof

Oberhof Hinter den überragenden Norwegern besteht Philipp Horn seine Bewährungsprobe als Schlussläufer der deutschen Mannschaft

Die letzten anderthalb Kilometer ließ er sich treiben, saugte die Atmosphäre auf und bekam am ganzen Körper Gänsehaut. Nicht, weil zum Abschluss des Biathlon-Weltcups in Oberhof der Winter mit Minusgraden und eisigem Wind Einzug gehalten hatte. Sondern weil wie schon am Samstag mehr als 20.000 Zuschauer den Rennsteig zum Beben brachten. Als Philipp Horn die deutsche Männerstaffel hinter den überragenden Norwegern auf Platz zwei führte, tobte die bunte Menge und ließ den Lokalmatadoren „mit einem breiten Grinsen“ über die Ziellinie rutschen.

Glänzender Weltcup-Einstieg in Lenzerheide

Es war der vorläufige Saisonhöhepunkt für den Oberhofer, nachdem der Winter für ihn lediglich im zweitklassigen IBU-Cup begonnen hatte. Die Chance, die er auf der dritten Weltcup-Station kurz vor Weihnachten in Lenzerheide (Schweiz) bekam und mit den Rängen vier (Sprint), sieben (Verfolgung) und zwölf (Massenstart) eindrucksvoll nutzte, hielt er auch beim Heimspiel aufrecht. Zwar ging der Sprint am Freitag mit Platz 24 daneben; doch mit der Aufholjagd in der Verfolgung am Samstag und der Leistung im Staffelrennen am Sonntag empfahl sich Horn für den Weltcup ab Mittwoch in Ruhpolding.

„Es hat mich sehr gefreut und zeugt vom Vertrauen der Trainer, dass sie mich auf die Vier gestellt haben“, sagte der 29-Jährige. Die Schlussposition ist nicht die beliebteste bei den deutschen Skijägern; auf keinem Teilstück wurde in der Vergangenheit stärker rotiert. Alle drei Staffelkollegen, Roman Rees, Benedikt Doll und Philipp Nawrath, hatten sich dort schon probiert. So richtig anfreunden konnte sich niemand mit der finalen Rolle.

Jubelschrei: Philipp Horn, Philipp Nawrath, Benedikt Doll und Roman Rees (von links) belohnten sich bei der Staffel mit dem zweiten Platz. Foto: Sascha Fromm / Funke Foto Services

Klare Forderung vom Bundestrainer

Bundestrainer Uros Velepec begründete Horns Aufstellung mit dessen aktueller Top-Form: „Er ist unser schnellster Läufer.“ Im Rennen hatte der Thüringer den Vorteil, dass ihn seine Vorderleute trotz Nawraths Strafrunde ein 40-Sekunden-Polster auf die drittplatzierten Schweden mit auf den Weg gaben. Als Johannes Thingnes Bö längst dem norwegischen Favoritensieg entgegeneilte, machte es Horn im Stehendanschlag ungewollt noch einmal spannend. Bei tückischem Wind blieben drei Scheiben schwarz; und letztlich war er heilfroh, „dass ich die drei Extraschuss irgendwie reingezittert habe“.

Velepec zeigte sich glücklich über den Ausgang, bemängelte aber auch: „Rees und Horn schießen noch zu altmodisch; sie brauchen zu lange und wollen immer ins Zentrum treffen. Dabei müssen sie, gerade in den Staffeln, mehr riskieren und schneller sein. Das wird unsere wichtigste Aufgabe“, sagte der Slowene, der in dieser Saison die Nachfolge des langjährigen Erfolgstrainers Mark Kirchner angetreten hatte.

WM-Teilnahme in Nove Mesto ist das Ziel

Horn kennt diese Forderung an ihn und will sich die nötige Frechheit über die nächsten Wettbewerbe erarbeiten. Mit dem Ziel, im Februar zum WM-Aufgebot in Nove Mesto (Tschechien) zu gehören und dort möglichst auch zu Einsätzen zu kommen. Doch er weiß auch: „In diesem Jahr kann man sich seines Platzes im Team nie sicher sein.“ Doll, Rees und Nawrath haben bereits Einzelsiege verbucht; Justus Strelow stand als Zweiter ebenfalls schon auf dem Treppchen. Johannes Kühn ist konstant vorn dabei; und im IBU-Cup scharren Danilo Riethmüller, David Zobel und Simon Kaiser mit den Hufen.

Umso wichtiger war Horns Auftritt in der Verfolgung. Beim ersten Weltcup-Sieg von Endre Strömsheim vor vier weiteren Norwegern stürmte der Athlet des SV Eintracht Frankenhain mit der drittschnellsten Laufzeit des gesamten Feldes auf Rang 13 – und bot sich für die Schlüsselposition in der Staffel an.