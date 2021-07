Starke Premiere für Beachvolleyballerin Jenny Reinhold bei deutscher Meisterschaft

Jenny Reinhold (hinten) mit ihrer Partnerin Anna-Lena Hopfe bei den deutschen Meisterschaften am Wochenende.

Barby/Rudolstadt. Die Rudolstädterin Jenny Reinhold präsentierte sich mit einer respektabler Platzierung bei deutscher Beachvolleyball-Meisterschaft.

Bei den erstmals in Deutschland ausgespielten deutschen Meisterschaften im Beachvolleyball der weiblichen Altersklasse U 16, die im sachsen-anhaltinischen Barby stattfanden, ging für die für Thüringen startende Vertretung vom SWE Volley-Team sicherlich ein Traum in Erfüllung.

Die Rudolstädterin Jenny Reinhold, die mit ihrer Beachpartnerin Anna-Lena Hopfe genau dies erleben durfte, war begeistert von den Erlebnissen und freute sich zudem über den 23. Platz. Dabei verlangten die Wetterkapriolen – Dauerregen am Freitag sowie Wind und Sonne satt am Samstag – von den jungen Damen alles ab.

Nach der Setzliste musste das Team in einem Vierer-Pool „Jeder gegen jeden“ antreten. Dabei traf man zunächst auf Mittler/Sawa (Saarland). Nach überraschend leichtem Gewinn des ersten Satzes mit 15:8 ließ man in Satz zwei mehrere Fehler zu und musste sich deutlich mehr Mühe geben, um am Ende dennoch mit 15:12 siegreich zu sein. Im zweiten Spiel hatte man Martin/Jauer (Baden-Württemberg) gegen sich. Konzentriertes Herangehen bei starkem Aufschlagspiel brachten mit jeweils 15:10 den zweiten Sieg im zweiten Spiel.

Im Verliererpool um die Plätze 17 bis 32

Die noch ausstehende Begegnung war dann richtungsweisend für das weitere Turnier. Gegen die an Platz eins gesetzten Beyl/Winkler (Bayern) war dann aber auch kein Blumentopf zu gewinnen (10:15, 3:15). Dennoch: Staffelplatz zwei war schon mehr als erwartet. Im Überkreuzvergleich gegen Rederer/Weinmann (Baden-Württemberg) war dann aber die Luft für den Tag raus. Nach einem 9:15 und 11:15 fand man sich im Verliererpool um die Plätze 17 bis 32 wieder.

Nachdem die Wunden geleckt waren, stellte man sich am Samstag früh um neun Uhr erneut den anstehenden Herausforderungen. Gegen Lohmann/Mädler vom gastgebenden SV Pädagogik Schönebeck führte ein gutes Aufschlagsspiel zum Satzgewinn mit 15:11. Doch angefeuert von den einheimischen Fans sollte Satz zwei nochmals mehr abverlangen. Mit 17:15 gelang dann tatsächlich der Satz- und damit der Spielgewinn.

Im samstäglichen zweiten Spiel folgte dann die erste Niederlage. Gegen Oermann/Schellinski (Schleswig-Holstein) gab es nicht viel zu holen (9:15, 8:15). Damit stand man mit dem Rücken zur Wand, drohte auszuscheiden. Doch dies sollte noch nicht der Fall sein. Im Spiel gegen Eickhoff/Kraft (Baden-Württemberg) kam man zu einem 15:11, verlor Satz zwei 14:16. Im Tiebreak siegt man 15:9 und erreichte somit die nächste Runde. Und auch hier sollte der Gegner aus Baden-Württemberg kommen. Gegen Blanke/Szabó vermochte man zunächst Satz eins mit 15:13 siegreich zu gestalten. Satz zwei und drei allerdings gingen dann mit jeweils 11:15 verloren, womit das Turnier für die Thüringerinnen beendet war.

Holger Reinhold, der Vater von Jenny, zog dennoch ein positives Fazit: „Was die Mädels hier geleistet haben, ist aller Ehren wert. Das Turnier machte aber auch schmerzhaft das in Deutschland bestehende Leistungsgefälle deutlich. Um hier leistungsmäßig im Jugendbereich mithalten zu können, liegt noch viel Arbeit vor den Vereinen und dem Thüringer Volleyball-Verband.“