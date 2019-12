Er habe Tränen in den Augen gehabt. Tränen, deren Ursprung Freude und Stolz waren. Ja, wenn Steffen Reis noch einmal die Partie des SV Hermsdorf gegen den HSV Ronneburg Anfang November Revue geschehen lässt, überkommen ihn die Emotionen – und das aus zwei Gründen: seine Söhne, Felix und Fritz.

Insbesondere das erfolgreiche Agieren von Fritz Reis, der mit seinen zarten 16 Jahren in dieser Saison bei den Männern debütierte, ging an dem GmbH-Geschäftsführer nicht spurlos vorbei. „Ich saß auf der Tribüne zwischen unseren Sponsoren und habe sie mit Tränen übergossen“, erinnert sich die SVH-Legende und muss auch ein wenig lachen. Wenn nun Reis, der von 1981 bis 2000 für die Kreuzritter spielte, über seinen Filius Fritz sinniert, schwingt reichlich Begeisterung mit. „Fritz hat die Erwartungen, die wir in ihn gesteckt haben, übertroffen. Das hätte ich ihm nicht zugetraut, dass er jetzt schon auf der Platte steht. Er muss natürlich weiter an sich arbeiten“, sagt der Herr Papa. Auch mit seinen schulischen Leistungen – Fritz Reis besucht das Holzland-Gymnasium in Hermsdorf – zeigt er sich zufrieden. Gleiches gilt für seine Trainingseinstellung. „Fritz hat, soweit mir bekannt ist, noch nicht einmal gefehlt“, betont Reis senior.

Ebenfalls lobende Worte findet Steffen Reis, der insgesamt vier Söhne bis jetzt in die Welt setzte, für seinen zweitältesten Spross, für Felix Reis. „Er erfüllt die Erwartungen absolut, doch ihn plagen Probleme an der rechten Schulter“, berichtet der gebürtige Magdeburger, dessen Eltern kurz nach seiner Geburt nach Hermsdorf zogen. Der 55-Jährige geht davon aus, dass sich sein Sohn demnächst einer Operation unterziehen wird – und dann eben auch pausieren muss.

Als Favorit für diese Saison in der Thüringenliga hat Steffen Reis indes Sonneberg ausgemacht, die werde man kaum stoppen können. Für den SV Hermsdorf müsse jedoch ein Podestplatz bei der Endabrechnung 2019/20 herausspringen. Daran führe schlichtweg keine Weg vorbei.

Wenn Steffen Reis nun an die morgige Partie in den heimischen Gefilden gegen die HSG Werratal 05 denkt, macht er keinen Hehl daraus, dass er bereits am Donnerstag etwas aufgeregt ist – gerade nach den Pleiten der vergangenen Jahre gegen die Handballer aus Breitungen, die derzeit Tabellenplatz sechs innehaben. Das Lampenfieber vor einer Begegnung habe ihn bereits als Spieler geplagt, und auch heute ist es noch ein stetiger Begleiter – vor und auch während eines Spiels. Von daher sei es ihm nur recht, dass er während einer Partie vor der Halle am Grillstand Dienst schiebt. Das Geschehen verfolgt er indes mittels Live-Ticker. Seit nunmehr vier Jahren versorgt Steffen Reis, den alle nur „Howie“ nennen, zusammen mit seinen einstigen Weggefährten Andreas „Der Lange“ Weise und Andreas „Frommi“ Fromm die hungrigen Handball-Schlachtenbummler mit Steak und Bratwürsten.

Als sich jedoch Ronneburg im November die Ehre gab, waren auch die Sponsoren geladen, die Steffen Reis als Geschäftsführer betreute. So saß er zwischen diesen auf der Tribüne und fieberte mit seinen beiden Söhnen von Anfang bis Ende mit. Vielleicht wird es Steffen Reis am Sonnabend wieder so ergehen, denn auch während der Partie gegen Werratal (Beginn 19.30 Uhr) muss er auf der Tribüne seinen Verpflichtungen als Geschäftsführer nachkommen. Und wer weiß, vielleicht entlockt ihm das Dargebotene seiner Söhne erneut die eine oder andere Freudenträne.