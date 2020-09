Stets entfernt, alles hinzuwerfen

Falk Werner am Verzweifeln. Der Schott-Trainer bastelt an einem neuen Team.

Seit 2014 hat Falk Werner nun schon das Kommando beim SV Schott Jena inne. Erst in der Oberliga, dann in der Thüringenliga. Am Sonnabend empfangen die Glaswerker zum Auftakt der Saison 2020/21 Preußen Bad Langensalza. Wir sprachen mit dem 48-jährigen Hochschuldozenten über die Stärken und Schwächen seines jungen Teams, über den Unterschied zwischen Oberliga und Thüringenliga, historische Niederlagen an seinem Geburtstag, Iron Maiden und warum er nach all den Jahren immer noch Lust verspürt, an der Außenlinie zu stehen.