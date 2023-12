Streich freut sich auf seine Premiere in England

London Zwischen West Ham United und dem SC Freiburg geht es am Donnerstag im direkten Duell um den Gruppensieg in der Europa League. Mit dabei ist wieder Noah Weißhaupt, andere Spieler sind angeschlagen.

Vor seinem ersten Pflichtspiel in England verspürt Trainer Christian Streich vom SC Freiburg eine besondere Vorfreude.

„Ich habe noch nie in einem Wettbewerb in der besten und teuersten Liga gespielt, wo sie mit Abstand am meisten Geld haben“, sagte er vor dem letzten Spiel der Gruppenphase in der Europa League bei West Ham United am Donnerstagabend (21.00 Uhr/RTL). „Es motiviert uns extrem zu zeigen, dass wir kleine Freiburger aus der Bundesliga hier ein gutes Spiel machen können.“

Beide Mannschaften werden auch im kommenden Kalenderjahr in diesem Wettbewerb vertreten sein, allerdings geht es zwischen dem Londoner Premier-League-Vertreter und den Breisgauern noch um den Gruppensieg. Dieser würde den direkten Einzug ins Achtelfinale bedeuten, der Zweite müsste den Umweg über die Zwischenrunde nehmen. „Das ist kein Prestige-Spiel“, sagte Streich am Mittwoch. Seine Mannschaft muss gewinnen, um West Ham noch vom ersten Platz der Gruppe A zu verdrängen. Das Hinspiel verlor der Sport-Club nach einer schwachen ersten Halbzeit mit 1:2. „Wir wollen Erster werden - unbedingt. West Ham will aber auch unbedingt Erster werden“, so Streich.

In personeller Hinsicht ist der zuletzt erkrankt fehlende Noah Weißhaupt wieder dabei. Wen Streich aber letztendlich für die Startelf nominieren wird, ließ er noch offen. „Wir haben angeschlagene Spieler und es kann sein, dass wir etwas verändern“, sagte der Coach. „Aber ich möchte darüber nicht sprechen, weil ich keine Informationen weitergeben will.“