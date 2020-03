Stufenbarren bringt Entscheidung

Einen starken zweiten Platz haben die Turnerinnen des TV Gera zum Landesliga-Auftakt belegt. Im heimischen Turnsportzentrum musste sich der Gastgeber mit 156,25 Punkten lediglich dem SV Glückauf Sondershausen (161,50)geschlagen geben. Dahinter ordneten sich der TSV Meiningen (149,00), die TsG Jena (142,70), der TV Gera II (142,30), die TsG Jena II (140,80) und der TV Suhl (138,90) ein.

Die Entscheidung fiel am Stufenbarren, in dem sich der Serienmeister aus Sondershausen gut fünf Punkte Vorsprung erturnte. Bis dahin hatten die Geraerinnen das Duell an der Spitze absolut offen gestaltet. Am Schwebebalken und Boden war die TV-Riege sogar besser als der haushohe Favorit. „Der Schwebebalken war diesmal kein Zitterbalken“, freute sich Emily Zschirpe über die Wertungen ihrer Teamkolleginnen. Pauline Spies war trotz eines unfreiwilligen Abgangs mit 13,25 Punkten die beste Geraerin. Emelie Gerlach (13,10) und Lea Charlotte Wagner (13,05) standen ihr kaum nach.

Auch am Boden agierten die Gastgeberinnen äußerst konstant. Gleich vier 14er-Wertungen erturnte man sich. Neben Pauline Spies (14,80) glänzten auch die aus der zweiten Mannschaft aufgerückte Kristina Telesch (14,45), und Emelie Gerlach (14,25). Lea Charlotte Wagner war mit ihren 14,10 Punkten schon der Streichwert.

Beim Sprung lief es nicht ganz nach Wunsch. Nach einigen Verletzungsproblemen im Vorfeld hatte man da nicht ganz so viel trainieren können. Pauline Spies zeigte sich zunächst etwas übermotiviert, bewies beim zweiten Sprung aber Nervenstärke und war dennoch mit ihrer 12,75 nicht wirklich zufrieden.

Beste Geraerin war hier Lea Charlotte Wagner (13,60), die mit einer hohen zweiten Flugphase ohne Wackler in den Stand kam und bei der Bewertung eher noch das eine oder andere Zehntel mehr verdient hatte.

Am Stufenbarren war für die Klemmert-Schützlinge nicht viel zu holen. Pauline Spies (12,20), Emily Zschirpe (11,60) und Lea Charlotte Wagner (10,55) betrieben Schadensbegrenzung.

Auch die zweite TV-Riege war mit Platz fünf sehr zufrieden. Hier sorgten Charlotte Rempke am Sprung (13.25) und Hannah Methner mit der zweitbesten Schwebebalken-Übung des Tages (13,40) sowie einer 13,45 am Boden für die Glanzlichter.