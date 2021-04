Stuttgarter Volleyball-Frauen verpassen erste Titel-Chance

Dresden (dpa) – Die Volleyballerinnen von Allianz MTV Stuttgart haben die erste Chance auf den Gewinn der deutschen Meisterschaft nicht genutzt.

Das Team des norwegischen Trainers Tore Aleksandersen verlor beim Dresdner SC das dritte Finalspiel mit 2:3 (28:30, 25:22, 20:25, 25:19, 15:12). Damit steht es in der Serie Best of five 2:1 für die Schwäbinnen. Mit einem Sieg im vierten von maximal fünf Finalspielen am kommenden Mittwoch in heimischer Arena kann Stuttgart zum zweiten Mal nach 2019 den Titel gewinnen.

Sollte der fünfmalige Meister Dresden dagegen ausgleichen, würde die Entscheidung am kommenden Samstag beim Vorrundensieger in Sachsen fallen.

