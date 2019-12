Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Süßigkeiten und ein neuer Trikotsatz

Ausgerechnet eine Weihnachtsfrau kam mit einem prall gefüllten Sack zum Bambini-Training des SV Badra in die Dreifelderhalle am Rosengarten in Sondershausen, wahrscheinlich sind in Badra die Männer „ausgegangen“. Christine Freundl schlüpfte in die Rolle des Knecht Ruprecht und überraschte die Kinder nicht nur mit Süßigkeiten, sondern mit einem Trikotsatz.

Bereits seit drei Jahren wird hervorragende Nachwuchsarbeit beim SV Badra geleistet. Fast 30 Mädchen und Jungen im Alter zwischen drei und sechs Jahren werden von Marco Reinhöfer und Roy Hartung trainiert. In den Wintermonaten geht es jeden Samstag oder auch Sonntag von 10 bis 11 Uhr in die Dreifelderhalle. „Unsere Bestrebungen, einen eigenen Nachwuchs im Fußball auf die Beine zu stellen, trägt mittlerweile Früchte, denn wir haben eine eigene G-Jugend, die nimmt derzeit an Freundschaft- Turnieren teil“, sagt Betreuer Roy Hartung. Ab 2020 steht eine F- Jugendmannschaft in den Startlöchern. „Ich bin auch erstaunt, dass nicht nur Familien aus Badra unser Angebot des Bambini-Trainings in der Ballsportart annehmen, sondern auch Kinder aus der ganzen Region und der Stadt zu uns kommen“, freut sich Hartung.

