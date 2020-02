Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Super Bowl: Kansas City Chiefs siegen – Trump blamiert sich

Die Kansas City Chiefs haben die San Francisco 49ers besiegt – der erste Super-Bowl-Sieg seit 50 Jahren

Patrick Mahomes wurde zum wichtigsten Spieler der Begegnung gekürt

Naturgemäß blamierte sich Präsident Donald Trump schnellstmöglich auf Twitter

Football-Fans haben am späten Sonntagabend (Ortszeit USA) gleich doppelt historisches erlebt: den Super Bowl LIV in Miami. Beim Endspiel der amerikanischen Football-Liga NFL setzte sich ein Team durch, das seit 50 Jahren keine Meisterschaft mehr feiern konnte. Zudem gab es nach einem Defensivkampf im Vorjahr wieder mal ein Offensivspektakel. Der deutsche Teilnehmer im Superbowl dürfte von dem Ergebnis enttäuscht sein.

Bei dem 31:20 führte Start-Quarterback Patrick Mahomes die Kansas City Chiefs zum Sieg gegen die San Francisco 49ers. Die Chiefs hatten zwischenzeitlich mit 10:20 zurückgelegen und drehten in einem starken dritten Viertel noch einmal richtig auf – zum Leidwesen von Mark Nzeocha. Nzeocha spielt auf der Position des Linebackers bei den 49ers und war der dritte Deutsche im Super Bowl. Leider gab es für ihn keinen Sieg.

„Wir haben nie den Glauben an uns verloren. Keiner in diesem Team hat den Kopf hängen lassen, und wir haben am Ende einen Weg gefunden, das Spiel zu gewinnen“, sagte Mahomes, der als jüngster Quarterback den Super Bowl gewann.

US-Präsident Donald Trump, berüchtigt für ausbaufähiges Allgemeinwissen, blamierte sich zeitnah nach dem Abpfiff des Super Bowl mal wieder bei Twitter – und gratulierte dem Siegerteam aus dem „großartigen Staat Kansas“. Zwar kommen die City Chiefs aus der Stadt Kansas, allerdings aus dem Teil, der im Staat Missouri liegt.

Binnen weniger Minuten korrigierte Trump seinen Fehler zwar. Da hatten aber bereits Tausende die nächste Twitter-Blamage gesehen.

Deleted, but not forgotten.



I guess a Sharpie can fix it. pic.twitter.com/eN9EJLdjxY — Travis | Text FIGHT to 24477 (@travisakers) February 3, 2020

Super Bowl: Patrick Mahomes als MVP ausgezeichnet

Den Siegern dürfte es herzlich egal sein, vor allem Quarterback Mahomes, der nicht nur mit seinem Pass-, sondern auch seinem Laufspiel überzeugte, konnte sich dann auch über eine zweite Auszeichnung freuen. Der Sohn eines Profi-Baseballspielers wurde als MVP (wertvollster Spieler) ausgezeichnet. Dabei hatte Mahomes auch eher fehlerhafte Phasen im Spiel.

Mark Nzeocha von den San Francisco 49ers ging beim Super Bowl leer aus. Foto: Chris O'Meara / dpa

US-Präsident Donald Trump zeigte bei seiner Gratulation an den Sieger geografische Schwächen. „Ihr habt den Bundesstaat Kansas toll repräsentiert“, schrieb Trump bei Twitter. Kansas City liegt aber in Missouri.

Vor dem Schlusspunkt ihrer 100. Saison gedachte die National Football League des Basketball-Superstars Kobe Bryant, der eine Woche zuvor mit einem Helikopter tödlich verunglückt war. Die Spieler stellten sich in Anlehnung an Bryants Trikotnummer bei den Los Angeles Lakers an der 24-Yard-Linie auf. Nach der Schweigeminute begannen beide Teams im Hard Rock Stadium nervös, danach entwickelte sich der erhoffte offene Schlagabtausch.

Nach der Halbzeitshow gelingt den San Francisco 49ers der bessere Start

Die 49ers beendeten ihren ersten Drive mit einem Field Goal durch Robbie Gould. Dann zeigte Mahomes (24) seine Klasse und lief beim ersten Touchdown des Spiels selbst in die Endzone. Nach einer Interception seines Gegenübers Jimmy Garoppolo erhöhte Kansas City per Field Goal auf 10:3, San Francisco glich noch vor der Pause durch einen Touchdown von Fullback Kyle Juszczyk und den erfolgreichen Extra-Kick von Gould aus.

Jennifer Lopez und Shakira – Die Bilder Jennifer Lopez und Shakira – Die Bilder Lange Mähnen, kurze Outfits: Die Latina-Superstars Jennifer Lopez (r.) und Shakira bestritten die feurige Halftime-Show beim Super Bowl in Miami. Das sind die besten Bilder. Foto: TIMOTHY A. CLARY / AFP Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Jennifer Lopez und Shakira – Die Bilder Was mal ausschließlich zur Ausstattung von Table-Dance-Bars und Feuerwehrhäusern gehörte, ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen: Stangen, an denen sexy getanzt wird. Jennifer Lopez’ Lebensgefährte, der frühere US-Baseball-Superstar Alex Rodriguez hatte in Interviews sich schon begeistert über die Stange im gemeinsamen Schlafzimmer geäußert, an der Lopez vor dem Super-Bowl-Auftritt trainiert hatte. Foto: Chris O'Meara / dpa Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Jennifer Lopez und Shakira – Die Bilder Das erste Outfit der 50-Jährigen Lopez: Schwarz, knapp, Nieten. Foto: Tom Pennington / AFP Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Jennifer Lopez und Shakira – Die Bilder Jennifer Lopez beim Super Bowl in Miami. Foto: Kevin C. Cox / AFP Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Jennifer Lopez und Shakira – Die Bilder Outfit Nummer zwei: Bestickter Netzstrumpf. Foto: Maddie Meyer / AFP Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Jennifer Lopez und Shakira – Die Bilder Jennifer Lopez beim Super Bowl in Miami. Foto: Tom Pennington / AFP Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Jennifer Lopez und Shakira – Die Bilder Mit Jennifer Lopez trat auch kurz ihre Tochter Emmé (Mitte links) auf. Foto: Angela Weiss / AFP Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Jennifer Lopez und Shakira – Die Bilder Jennifer Lopez beim Super Bowl in Miami. Foto: TIMOTHY A. CLARY / AFP Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Jennifer Lopez und Shakira – Die Bilder Jennifer Lopez beim Super Bowl in Miami. Foto: Angela Weiss / AFP Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Jennifer Lopez und Shakira – Die Bilder Die Kolumbianerin Shakira hatte die Show eröffnet. Foto: JAMIE SQUIRE / AFP Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Jennifer Lopez und Shakira – Die Bilder Shakira beim Super Bowl. Foto: Tom Pennington / AFP Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Jennifer Lopez und Shakira – Die Bilder Shakira beim Super Bowl. Foto: Kevin Winter / Getty Images Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Jennifer Lopez und Shakira – Die Bilder Shakira beim Super Bowl. Foto: Angela Weiss / AFP Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Jennifer Lopez und Shakira – Die Bilder Shakira beim Super Bowl. Foto: Angela Weiss / AFP Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Jennifer Lopez und Shakira – Die Bilder Jennifer Lopez (r.) und Shakira beim Super Bowl. Foto: Angela Weiss / AFP Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Jennifer Lopez und Shakira – Die Bilder Jennifer Lopez (r.) und Shakira beim Super Bowl. Foto: TIMOTHY A. CLARY / AFP Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Jennifer Lopez und Shakira – Die Bilder Jennifer Lopez (r.) und Shakira beim Super Bowl. Foto: Angela Weiss / AFP Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Bei der gewohnt aufwendigen Halbzeitshow samt Feuerwerk sangen beim Super Bowl LIV Shakira und Jennifer Lopez ihre größten Hits. Sehen Sie hier, wie heißt die Show von Jennifer Lopez und Shakira beim Super Bowl war. Blitzschnell wurde das Spielfeld wieder freigeräumt, und den 49ers gelang der bessere Start in die zweite Hälfte. Gould schoss erneut ein Field Goal, Mahomes warf den Ball anschließend unter Druck zum Gegner. San Francisco bestrafte den Fehler schnell: Running Back Raheem Mostert sorgte für den nächsten Touchdown.

Youtube Halftime Super Bowl

Mahomes biss sich weiter die Zähne an der starken Defense der 49ers aus. Dem Quarterback unterlief zu Beginn des Schlussviertels die nächste Interception, dann drehte der wertvollste Spieler (MVP) der vergangenen Saison auf und fesselte so Fans vor dem Fernseher und in den Livestreams weltweit. Nach einem 44-Yards-Pass auf Tyreek Hill fand Mahomes Tight End Travis Kelce in der Endzone – alles war wieder offen.

San Franciscos Jimmy Garoppolo mit Fehlern in der Schlussphase

Die 49ers punkteten im nächsten Drive nicht, mit gut fünf Minuten auf der Uhr bekam Kansas City den Ball zurück. Mahomes agierte klug, fand seine Passempfänger und brachte die Chiefs mit einem Touchdown-Pass auf Damien Williams nach vorn.

Garoppolo war beim Stand von 20:24 gefordert, hielt dem Druck aber nicht stand. Der Quarterback, als Back-up zweimal Champion mit den New England Patriots, wurde kurz vor dem Ende im vierten Versuch zu Fall gebracht. Kansas bekam wieder den Ball, Damien Williams machte mit einem 38-Yards-Run in die Endzone alles klar.

Durch den Coup nach einem 21:0-Run beendete Chiefs-Headcoach Andy Reid eine Durststrecke. Der bislang erfolgreichste NFL-Trainer ohne Super-Bowl-Ring triumphierte zum ersten Mal in seiner Karriere und gewann den Super Bowl LIV – lesen Sie hier wofür die drei Großbuchstaben stehen. 2005 hatte Reid mit den Philadelphia Eagles das Finale verloren. Die einzigen beiden deutschen NFL-Champions bleiben Markus Koch (1988, 1992) und Sebastian Vollmer (2015, 2017).

Neben dem sportlichen Spektakel war der Super Bowl übrigens auch wieder eine Schlacht der Werbeetats. Porsche zeigte in einem Fernsehspot beispielsweise eine Verfolgung durch Sebastian Vettels Heimat. (sid/ac)