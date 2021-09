SV 09 Arnstadt: Mit langem Atem ins Glück

Arnstadt. Fußball-Oberliga: SV 09 Arnstadt verdient sich in der Nachspielzeit 1:1 gegen Wernigerode

Auswärts zwei Siege, zu Hause kein einziger Punkt. Das sollte gegen den Mitaufsteiger und Tabellenzweiten Einheit Wernigerode geändert werden. Am Ende gelang dem SV 09 Arnstadt mit einem späten 1:1 ein Teilerfolg.

Trainer Martin Hauswald zeigte sich zufrieden: „Es war wichtig, nach dem 1:0-Sieg bei Inter Leipzig nachzulegen. Und wie die Mannschaft nach dem Gegentor noch einmal zurückgekommen ist und den Ausgleich noch geschafft hat, war riesig. Jetzt freuen wir uns auf Freitag gegen Jena, ein Flutlichtspiel und auch dort haben nichts zu verschenken.“

Jetzt zum OTZ-Newsletter anmelden Nachrichten aus Ihrer Region E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Das Spiel war taktisch geprägt, beide Abwehrreihen standen sicher und ließen wenig zu. Wernigerodes Rentz scheiterte per Kopf an Sünkel (8.), gegenüber klärte Einheit-Keeper Cap Hummels Schuss (11.) und Saat rutschte nur knapp an einer scharfen Eingabe von Kuffner Sandri vorbei (32.). Die beiden besten Chancen vor Pause hatten Arnstadts Scheuring, der im Nachschuss am sich vor ihn werfenden Cap scheiterte (37.) und gegenüber wieder Staat, der nach einen von Eheleben abgefangenen Ball völlig frei vor Sünkel, diesen zwar in die falsche Ecke schickte, aber auch am linken Pfosten vorbeischob (43.).

Nach dem Wechsel forcierten die Arnstädter ihre Bemühungen, brachten mit Barthel und Pusch frische Offensivkräfte und hatten durch Scheuring, den Wersig blockte (51.) und dem kurz zuvor eingewechselte Pusch, der nach einer Sevczuks-Eingabe per Kopf Keeper Cap prüfte (61.), gute Chancen. Marco Pusch gab nach seiner Meniskusverletzung als Lehrer im Sportunterricht, endlich seinen Einstand bei den Nullneunern. „Ein Tor wäre da natürlich optimaler gewesen, aber ich freue mich spielen zu können. Noch fehlt die Spritzigkeit, aber da bin ich zuversichtlich.“

Genau in diese Arnstädter Druckphase fiel das 0:1. Wernigerodes Brasilianer Vinicíus Kuffner Sandri jagte einen Freistoß aus fast 30 Metern links in die Maschen. Keeper Sünkel war in der Ecke, kam aber nicht heran. „Mir war die freie Sicht durch die Mauer etwas verdeckt und der Ball war so scharf getreten, der war eigentlich nicht haltbar“, so Christopher Sünkel. Das Arnstädter Entsetzen war groß aber nur kurz. „Wie meine Männer dann alles eingesetzt haben, mit Leidenschaft den Ausgleich erzwingen wollten, war stark und macht mich stolz“, so Trainer Hauswald.

Noch einmal musste Sünkel mit Fußabwehr gegen Hildach klären (82.), dann schon in der dritten Nachspielminute gegenüber noch einmal Einwurf. Barthel beförderte den Ball von rechts hoch in den Strafraum, Klenner kam bedrängt von Lehmpfuhl nicht heran, genau wie der dahinter stehende Blecker. Der Ball landete bei Silvano Varnhagen, der ihn nervenstark sogar noch annahm und volley ins Tor hämmerte. „Natürlich hab ich kurz überlegt, wie ich den Ball ins Tor bringe. Dass wir das noch geschafft haben, ist riesig. Und irgendwie haben wir uns das auch verdient“, sagte Torschütze glücklich.

Lesen Sie hier mehr Beiträge aus: Sport.