SV 09 Arnstadt überrascht erneut

Der SV 09 Arnstadt eSports beendete seine Premierensaion in der NGL Premiership Two mit einem Punktgewinn gegen den künftigen Erstligisten Würzburger Kickers.

Arnstadt E-Sport: Beachtliches 0:0 gegen künftigen Erstligisten Würzburger Kickers - FC Carl Zeiss in 1. Liga Abschluss-Vierter

Zum Abschluss der NGL Pro Club Premiership Two im E-Sport konnten die Computer-Kicker des SV 09 Arnstadt zwar noch einmal überraschen. Die Thüringer ertrotzten gegen den bisherigen Tabellendritten FC Würzburger Kickers eSport ein 0:0, am Ende fehlte ihnen aber ein Punkt, um doch noch die „Rote Laterne“ in der zweithöchsten Pro-Club-Spielklasse im deutschsprachigen Raum abhängen zu können.