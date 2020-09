SV 1860 Oberweißbach will schnell punkten

Das Oberweißbacher Team, die die abgebrochene Saison auf dem sechsten Platz beendeten: R. Schwartz, M. Bock, L. Lehmann, K. Franke, M. Roschlaub, S. Geißler, A. Krüger, C. Wachsmuth (hinten von links), B. Wittig, C. Reichelt, C. Aparicio Ramos, A. Köhler, S. Kaufmann, K. Schlegel (vorn von links) und liegend B. Jordan. Auch in dieser Saison streben die Oberweißbacherinnen einen Mittelfeldplatz an.