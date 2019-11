Nach einer Leistungssteigerung in Halbzeit zwei fuhr der SV Eisenberg einen 3:0 (0:0)-Erfolg bei der SG FC Teistungen ein. Es war der erste Dreier nach zuletzt fünf sieglosen Spielen in Folge. Mit dem Sieg bleiben die Schortentaler mit 24 Punkten auf Tuchfühlung zur Thüringenliga-Spitze.

Teistungen findet sich hingegen mit neun Zählern auf dem 15. Tabellenplatz wieder, was aktuell den Abstieg bedeuten würde. Vor 60 Zuschauern brach Torjäger Niclas Stäps in der 66. Minute den Bann für die Gäste, die in den ersten 45 Minuten Großchancen liegenließen. Nur vier Minuten nach dem 1:0 legte Marius Mücke mit seinem ersten Saisontreffer das 2:0 nach (70.). Kurz vor Abpfiff besorgte Danny Müller den Endstand (90.).

Schiedsrichter Julian Göpfert verteilte insgesamt fünfmal den gelben Karton – dreimal für die Hausherren und jeweils einmal für Andy Haupt und Marius Mücke. Eisenbergs Trainer Thomas Lässig möchte am neugewonnenen Selbstvertrauen anknüpfen, wenn es am kommenden Samstag daheim gegen Wismut Gera geht.