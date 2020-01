Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

SV Frauenprießnitz: „Wir wissen den Tabellenrang realistisch einzuordnen“

In Fußball-Frauenprießnitz genießt man den fünften Tabellenplatz, mit dem sich die Männermannschaft in die Winterpause verabschiedet hatte. „Wir wissen den Tabellenrang schon realistisch einzuordnen. Es waren darunter auch einige enge Spiele“, sagte Trainer Sven Döring. Die Höhepunkte der Hinrunde waren nicht nur für ihn die sicher nicht eingeplanten Siege Anfang November zuerst gegen den Überraschungs-Tabellenführer FV Bad Klosterlausnitz (3:2) und dann eine Woche später beim Titelaspiranten Nummer eins, FC Thüringen Jena II (3:1). Diesen beiden Erfolgen stehen die unnötigen Niederlagen in Klengel-Serba und in Zöllnitz gegenüber. In Serba kassierte das Team in der fünften Minute der Nachspielzeit den Treffer zum 1:2. Beim Neuling Zöllnitz II verlor der SVF ebenfalls 1:2. Unvergessen blieb für Döring das Heimspiel gegen die Reservemannschaft aus Stadtroda. „Da waren wir komplett chancenlos“, sagte der Verantwortliche. 2:5 hieß es beim Abpfiff. Die Grün-Weißen führten zwischenzeitlich 3:0 (45.), später 4:1 (61.).

Die Frauenprießnitzer absolvierten bisher acht Heimspiele. Dabei holten sie 13 von 24 möglichen Zählern. Erfolgreicher gestalteten sich die Gastspiele. Von den fünf Auswärtsfahrten brachte die Döring-Truppe neun Zähler mit. In beiden separaten Tabellen – in der Heim- und in der Auswärtstabelle – belegen die Frauenprießnitzer jeweils Rang fünf. Zu träumen fängt niemand an, auch wenn der Rückstand auf den Liga-Primus aus Bad Klosterlausnitz nur vier Pünktchen beträgt, bei einem Spiel Rückstand. „Wir haben einen sehr kleinen Kader. Wir haben schon einige Mühe, die Sonnabend-Spiele personell abzusichern. Der Beruf und die Familie haben einfach für viele Vorrang. Das muss man akzeptieren“, sagte Döring. Hinzu kam das Verletzungspech. Routinier Steffen Schau, Vater vom Carl-Zeiss-Profi Justin Schau, wagte noch einmal ein Comeback. Er verletzte sich früh und stand der Mannschaft nur für fünf Spiele zur Verfügung. Taktische Schwächen sieht Döring im Umkehrspiel von Angriff auf Abwehr. „Wenn der Gegner kontert, müssen wir mehr Übersicht bewahren.“ Drei Spieler aus dem Kader erzielten sechs und mehr Tore. Der Knipser Nummer eins ist Ralf Fischer, der schon neunmal den Ball im gegnerischen Kasten unterbrachte vor Nico Witt (7) und Daniel Grünewald (6). Das Ziel für die restlichen Spiele der Saison ist kein Geheimnis. Die Frauenprießnitzer wollen den Tabellenplatz fünf, wenn möglich, bis zum Schluss verteidigen. Es wäre die zweitbeste Platzierung nach der Rückkehr in die Kreisliga im Sommer 2015. In der ersten Saison nach dem Aufstieg landete die Mannschaft völlig überraschend auf Platz vier. Es folgten zwei Spielzeiten, da ging es nur um den Klassenerhalt. In der Vorsaison landete das Team auf Platz sechs.