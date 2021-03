SV Gleistal 90: Die Unvollendeten

Wenn ihm noch der entsprechende Kader zur Verfügung steht, will er auch 2021/22 in der Kreisoberliga antreten: Gleistal-Coach Danilo Diller.

Auch Fußballer benötigen hin und wieder ein Refugium, in dem sie sich den wirklich wichtigen Dingen des Lebens widmen können. Dem Fußball im Großen wie natürlich auch im Kleinen, schnellen Autos, dem letzten Post von Cathy Hummels auf Instagram, intellektuellen Ergüssen von Sophia Thomalla, dem nächsten Friseurtermin, schicken Schuhen, Ballermann-Hits, Auto-Tune-Hiphop der Marke Apache 207 und weiß der Geier weiß – alles natürlich in Kombination mit reichlich Maurerbrause. Kurzum: Eine krude Melange aus "Doppelpass", "Literarischem Quartett", "Der Bachelor" und "Germanys Next Topmodel".