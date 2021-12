SV GutsMuths Jena: Ein Tänzchen trotz Niederlage

Jena. In der Badminton-Bundesliga unterlag der SV GutsMuths Jena dem TSV Neuhausen-Nymphenburg deutlich mit 0:7, doch von Trübsinn fehlte bei den Jenaern nach der Partie jede Spur…

Charlotte Mund und Lennert Notni kredenzten eine kleine Tanzeinlage. Die beiden Badmintonspieler des SV GutsMuths Jena ließen zu den Klängen von „Y.M.C.A.“ von Village People für ein paar Momente ihre Hüften kreisen, bevor sie sich wieder mit ihren Mitstreitern dem Abbau in der Sporthalle des Jenaer Sportgymnasiums widmeten. Netze abnehmen und verpacken, den Boden zusammenrollen, die zahllosen Stühle von A nach B tragen, technische Gerätschaften entstöpseln und wegschließen. Was eben so gemacht werden muss.

Ja, zu jenem Zeitpunkt kurz vor halb acht am Sonnabend war der neunte Spieltag in der Bundesliga Geschichte, an dem die Gastgeber von der Saale dem TSV Neuhausen-Nymphenburg mit 0:7 unterlagen. Zuerst eine sehr deutliche Niederlage, dann auch noch buckeln – da kann so ein Tänzchen schon helfen, gerade wenn man ganz unten in der Tabelle ausharren muss.

Von den insgesamt sieben Partien konnten die Gäste aus München fünf klar und deutlich mit 3:0-Sätzen für sich entscheiden. Lediglich im Herren-Doppel konnten Pit Hofmann und Julian Voigt sowie Charlotte Mund und Pit Hofmann im gemischten Doppel ihren Gegenübern einen Satz abtrotzen. Doch am Ende waren die Gäste schlichtweg zu stark, zumal sie in Bestbesetzung mit Spielern aus Bulgarien, Irland, Estland und Slowenien in Ostthüringen aufschlugen. Dazu gesellten sich auch noch Annabella Jäger und Tobias Wadenka aus Deutschland – nicht die Schlechtesten ihrer Zunft.

Wie stark der Gegner daherkam, musste dann auch GutsMuths-Kapitän Lennart Notni erfahren. Er traf im Einzel auf Yeoh Seng Zoe aus Malaysia, der erst Ende November die Irish Open für sich entscheiden konnte. 10:12, 9:11 und 7:11 unterlag Notni seinem Antagonisten, stemmte sich jedoch gegen die Niederlage. „Das waren gute Ballwechsel, doch ich hatte am Ende immer das Gefühl, dass er, wenn es eng wurde, immer noch etwas zulegen konnte. Ich hingegen konnte das nicht, während er beim Stand von 8:8 keinen Fehler mehr gemacht hat“, resümierte der Kapitän, der mit dem Ausgang jedoch nicht haderte. Natürlich, ein Satzgewinn wäre schön gewesen, aber im Großen und Ganzen habe es einfach nur Spaß gemacht.

Besagten Blick auf die Dinge hatte Notni nicht exklusiv. „Wir haben uns hier achtbar geschlagen, zumal man nicht vergessen darf, dass wir gegen Profis antreten, während wir noch arbeiten oder studieren gehen“, betonte Charlotte Mund, die sich über jenen Satz, den sie zusammen mit Pit Hofmann im gemischten Doppel holte, naturgemäß freute. Die 22-jährige Medizinstudentin verwies zudem noch auf etwas Grundlegendes: „Uns war von Anfang an klar, dass wir in der Bundesliga nicht von Sieg zu Sieg ziehen werden. Für uns geht es in erster Linie darum, Erfahrung zu sammeln, auf die wir dann in der zweiten Liga zurückgreifen können.“