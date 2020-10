Der Status des Tabellenführers lässt Mario Kühne nicht vor Freude im Dreieck im springen. Im Gegenteil. „Dafür können wir uns auch nichts kaufen. Vor uns liegen noch 20 schwere Spiele“, sagt der Trainer des SV Hermsdorf abgeklärt.

Doch damit nicht genug, verweist er doch umgehend auf zwei Spieler in seinen Reihen, auf die er am Sonnabend gegen Arnstadt (Anpfiff: 19.30 Uhr) in der Handball- Thüringenliga verzichten muss: Kapitän Maximilian Remde und Sebastian Hammer.

Während sich Kapitän Maximilian Remde während des Trainings am Daumen verletzt hat und somit definitiv nicht in das Geschehen eingreifen kann, wird Flügel-Virtuose Sebastian Hammer erst einmal geschont. Er laboriert erneut an einer Fußverletzung.

„Bei Basti ist es eine reine Vorsichtsmaßnahme. Wir werden sehen“, sagt Kühne, der beim Thema Arnstadt das altbekannte Lied vom Underdog anstimmt. Er habe die ganze Woche über seinen Spielern eingebläut, dass man Arnstadt nicht unterschätzen dürfe.

„Mit einem winzigen Kader haben sich gegen Altenburg immerhin einen Punkt geholt“, gibt Kühne zu bedenken, der sich ansonsten mit dem Dargebotenen seiner Handballer in den ersten beiden Begegnungen der Saison 2020/21 sehr zufrieden zeigt. „Sie haben vieles von dem umgesetzt, was wir im Vorfeld besprochen haben. In der Vorbereitung war das oftmals nicht der Fall.