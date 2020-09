SV Jena-Zwätzen: Die unerwartete Leichtigkeit

Zwätzens Trainer Daniel Sander muss am Sonnabend im Pokal gegen Saalfeld auf zahlreiche Protagonisten verzichten.

Jena. Daniel Sander muss lachen, wenn man ihn nach dem Thüringenpokal fragt. Dass dem so ist, ist in erster Linie der Tatsache geschuldet, dass dem Trainer des SV Jena-Zwätzen am Sonnabend gegen den FC Saalfeld Pi mal Daumen wohl um die 15 Spieler fehlen werden. Acht Urlauber, sieben Verletzte. Die Ausgangssituation ist für die Kicker aus dem Norden der Universitätsstadt damit alles andere als optimal. Ja, vielleicht sogar ein bisschen absurd. Da kann man schon einmal lachen.