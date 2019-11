Jena. Selten gesehen, trotz 5:0 (0:0) stand es fast bis zur 70. Minute in der Saaleaue 0:0. Das Gästebollwerk aus Blankenhain hielt mit Glück und Verstand den Angriffswellen der Zwätzener stand, obwohl der Kick die ganze Zeit nur in eine Richtung gegangen war.

SV Jena-Zwätzen: Langes Warten auf das erste Tor

Das nötigte Zwätzens Trainer Daniel Sander Respekt für den Gegner ab, der nach wie vor dem ersten Punkt in dieser Landesklasse-Saison hinterher rennt und dennoch nicht aufgibt. Nur einmal schossen die Gäste gefährlich auf den Zwätzener Kasten. Die Versuche der Gastgeber dagegen waren vielfältig in Anzahl und Variantenreichtum. Unter anderem zwang Markus Strobel den Keeper zur Fußabwehr (12.), Ben Ritter konnte allein anstürmend die Kugel nicht an Oliver Sternberg vorbei bringen (25.), Lukas Best versuchte es volley (39.) und Erik Tauchs Freistoß kratzte der beste Blankenhainer mit den Fingerspitzen an die Unterkante der Latte (44.).

Man spürte, es müsste ein Tor fallen, dann würden die Dämme brechen. So kam es auch. Als Sternberg einen straffen Schuss Strobels nur abklatschen kann, ist Sören Engmann zur Stelle, netzt aus 15 Metern flach zum 1:0 (67.) ein. Anschließend war quasi jeder Schuss ein Treffer. Philipp Schwarze spritzte am kurzen Pfosten in eine Eingabe von Jan-Lukas Bernewitz – 2:0 (75.). Leon Kettwig besiegelte nach einer Kopfballdoublette das 3:0 (78.). Eine Minute später jubelten die Gastgeber im Anschluss an einen fulminanten 30-Meter-Knaller von Strobel das vierte Mal. Zum Schluss durfte sich auch noch Jan-Lukas Bernewitz in die Torschützenliste eintragen. Markus Strobel lupfte über die Abwehrkette, der Angreifer lupfte die Kugel ebenso über den Torhüter, 5:0 (90.).

Damit steht fest, Zwätzen ist in der Hinrunde zu Hause ungeschlagen, freut sich jetzt auf das Saalederby. In Kahla wird es in 14 Tagen beim entthronten Spitzenreiter darum gehen, wer den Anschluss nach ganz oben halten kann.