Es gibt einen neuen Tabellenführer in der Kreisoberliga. Der SV Lipprechterode grüßt von ganz oben. Dicht dahinter und mit den noch besseren Karten lauert der SV BW Bad Frankenhausen II. Im Spitzenspiel Kalbsrieth gegen Auleben gab es keinen Sieger.

Es war eine taktisch geprägte Partie, in der die gut gestaffelten Gäste tief standen und die Angriffswellen Kalbsrieths kurz vor dem Strafraum abfingen. Chancen waren auf beiden Seiten eher Mangelware. Nach dem Seitenwechsel wurde das Spiel offener und Norman Both, der Torschütze vom Dienst, konnte die Führung für den KSV markieren: Nach einem Schuss aus der zweiten Reihe von Grolle flutschte der Ball dem Gästekeeper aus den Handschuhen und Both war mit seinem Tempo zur Stelle – 1:0. Der Tabellenführer intensivierte seine offensiven Bemühungen. Eine eigentlich ungefährliche Flanke konnte Ehrhardt nicht festhalten und so staubte Hlawitschka ab. Das Spiel nahm Fahrt auf. Die größten Aufreger ergaben sich, als Pohl im Strafraum vom Torhüter in die Parade gefahren wurde, der Elfmeterpfiff aber ausblieb. Ein Lattentreffer für Auleben, ein Freistoß und ebenfalls Aluminium von Kalbsrieth hätten das Spiel in beide Richtungen entscheiden können.

„Wie in Leimbach haben wir es verpasst, uns für unseren Aufwand zu belohnen. Wir machen aktuell in allen Mannschaftsteilen zu viele individuelle Fehler, die der Gegner konsequent ausnutzt. Wir hatten jetzt zwei sehr starke Gegner, ich bin mit unserer Spielweise zufrieden, mit den Ergebnissen allerdings noch nicht“, so KSV-Trainer Tom Schwazlos.

Im Duell zweier Neulinge gab es einen klaren Sieger. Die neu formierte SpG Harztor gewann gegen Aufsteiger Udersleben 4:1. Udersleben kam gut in die Partie und suchte den Weg nach vorn. Allerdings waren es die Gastgeber, die mit ihrer ersten Gelegenheit durch Alexander Dohle in Führung gingen. Danach klärte Tim Wüstneck für den SSV in höchster Not. Generell taten sich die Grün-Weißen schwer, zurück ins Spiel zu finden und wurden noch vor der Pause mit dem 2:0 durch Philipp Steikert bestraft. Im zweiten Durchgang legten die Hausherren durch Steffen Goldhammer und Dohle schnell nach und entschieden so die Partie. Doch Udersleben kämpfte weiter und kam in der Folge zu zwei Aluminiumtreffern. Der SSV beschränkte sich auf Schadensbegrenzung, während die Gastgeber weiter auf ihre Chancen lauerten. Doch am Ende war es Markus Schreiber, der mit seinem Abstauber für Ergebniskosmetik sorgte. „Es war ein zerfahrenes Spiel, ein seltsames Spiel. Mehr kann und möchte ich dazu eigentlich nicht sagen“, so ein enttäuschter Lars Stolberg aus Udersleben.

Nutznießer Lipprechterode ließ gegen Sondershausen II nichts anbrennen. Jiri Brabenec und Tobias Windweh sorgten im ersten Durchgang schon für klare Verhältnisse. Auch nach dem Wechsel waren die Gastgeber spielbestimmend. Brabenec zum Zweiten und Ondrej Hudik stellten auf 4:0.

Bad Frankenhausen II bleibt weiterhin das einzige makellose Team. Gegen Westerengel gab es beim 2:0 den vierten Sieg im vierten Spiel.