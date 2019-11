Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

SV Schott Jena: Ein Erfolg für die Moral

„Freitagabend, Flutlicht, Schmuddelwetter, solche Bedingungen liegen uns“, kommentierte Schotts Co-Trainer Florian Schmolke nach dem abgetrotzten 1:1-Remis gegen Thüringenliga-Spitzenreiter Fahner Höhe zufrieden den Auftritt seiner Elf auf dem Kunstrasenplatz des Ernst-Abbe-Sportfeldes. So zeigte Glaswerk wieder eine komplett engagierte Leistung. Zwar sei ein Punkt kein Befreiungsschlag im Tabellenkeller, aber ein toller Erfolg für die Moral, ein Lebenszeichen der Mannschaft, die es allerdings weiter schwer haben wird. Denn in der Offensive besteht echter Nachholbedarf.

Ein Duell mit dem Tabellenprimus mit der zweitbesten Abwehr ist dafür wiederum nicht der Gradmesser. So stand erst einmal im Vordergrund, als Mannschaft kompakt zu agieren, füreinander zu kämpfen. Das ging einhundertprozentig in Ordnung. Die Spielanlage der Gäste sah natürlich gefälliger aus. Außer zwei guten Einschussmöglichkeiten ließ Glaswerk jedoch nichts zu. Dimo Raffel kam nach Ecke frei zum Kopfball, zielte zu hoch (28.). Seinen fulminanten Abschluss lenkte Torhüter Alexander Glaser gerade noch an den Querbalken (44.). Das Auslassen der Möglichkeiten sollte sich für die Gäste rächen. Dimo Raffel, da war doch was. Genau, mittlerweile Lehrer, kickte der Angreifer als Student bis vor zwei Jahren noch im Oberligatrikot der Schottianer. Nicht nur er, auch der Schiri attestierte den Gastgebern eine sehr ordentliche Leistung. Raffel klagte sein Leid, dass es schwer war, überhaupt eine Lücke in der gegnerischen Abwehr zu finden. Selbiges galt umgekehrt auch. Einzig Karl Justus Schöppe lief in eine, traf nach Flanke Oliver Johns die Kugel nicht optimal (16.).

Doch einmal waren die Gastgeber nicht auf der Höhe, die Fahner nutzten den Schnitzer Felix Schirmers im Spielaufbau eiskalt, Abdul Ankaoglu köpfte das 0:1 (56.). Schott zeigte eine gute Reaktion, die Köpfe gingen nicht runter. Fabio Schilbach hatte den Ausgleich auf dem Fuß, verzog nach Ecke deutlich (72.). Der ehemalige Mitspieler verhalf zum verdienten 1:1-Ausgleich (82.). Raffel verursachte per Handspiel einen Strafstoß, Luis Hübner verwandelte.