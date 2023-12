Jena Warum die Hinrunde in der Thüringenliga für den SV Schott Jena dennoch erfolgreich war

Der fünfte Tabellenplatz ist und bleibt das Saisonziel für die Fußballer des SV Schott Jena. Daran soll auch die „Ergebnis-Delle“ nichts ändern, die es zuletzt bei den Spielen in der Thüringenliga gab.

„Platz fünf, den jetzt Neustadt inne hat, ist für uns immer noch in Reichweite“, sagte Schott-Trainer Christian Kummer. Für ihn endete mit dem Beginn der Winterpause auch das erste halbe Jahr als Trainer einer Thüringenliga-Mannschaft. „Natürlich ist der Aufwand deutlich höher als noch in der Landesklasse, wenn man allein an die Auswärtsfahrten denkt. Das habe ich aber vorher gewusst“, sagte Kummer.

Bis zum Sommer 2023 war er zusammen mit Ronald Linß zuständig für die Reserve-Mannschaft des SV Schott Jena. Dann wechselten beide eine Etage höher im Thüringer Fußball-Oberhaus.

Der Einstieg war sehr erfolgreich. Nimmt man das 0:5 im Vorbereitungsspiel gegen Regionalligisten FC Carl Zeiss Jena weg, folgten 15 Test- und Pflichtspiele in Folge ohne Niederlage - die Mannschaft grüßte plötzlich von der Tabellenspitze. Nach dem 2:1-Sieg im Pokal gegen den SV Schmölln wollte plötzlich nichts mehr klappen. Die Partie gegen Thüringen Weida ging verloren. Es folgte das 1:2 bei Geratal. Gegen die Überraschungsmannschaft der Liga, gegen den FSV Schleiz, gab es daheim ein 0:0. Und dann folgte ein 0:1 in Bad Langensalza. Der sportliche Höhenflug war gestoppt.

Überregionale Schlagzeilen lieferte das Team im Viertelfinale des Pokals gegen die BSG Wismut Gera. Womit die wenigsten rechnen konnten, trat ein: Die Jenaer warfen den Favoriten Gera nach einem 4:0 aus dem Wettbewerb. Im Halbfinale warten jetzt der FC Carl Zeiss Jena, der ZFC Meuselwitz oder der FC Thüringen Weida. Die Auslosung ist Anfang Februar in Apolda im Rahmen der Hallenlandesmeisterschaft. Gespielt wird am 23. oder 24. März.

Der Pokaltriumph sollte zu einem Befreiungsschlag führen. Doch im Spiel eins nach dem 4:0 wurden die Schottianer wieder auf den Boden der Realität zurück geholt – das Heimspiel gegen den 1. FC Eichsfeld endete 1:1. Danach war die Hinrunde beendet, da die beiden Heimspiele gegen den FC Schweina-Gumpelstadt und gegen den FC Saalfeld ausfielen. Das Spiel gegen Saalfeld soll am 20. März ausgetragen werden.

„Wir waren über die beiden Absagen nicht traurig. Spiele auf schneebedeckten Böden sind immer mit viel Zufall und mit jeder Menge Glück verbunden“, sagte Kummer. Das Trainerteam beim SV Schott Jena hat sich bei der Mannschaft in den Weihnachtsurlaub verabschiedet. „Für mich beginnt jetzt wirklich die fußballfreie Zeit.“





Am 15. Januar startet die Winter-Vorbereitung. Nicht mehr mit dabei sein wird der ehemalige Kapitän Richard Arnold. Ihn zieht es nach Erlangen. Magnus Frese, der zusammen mit Luca Steffen Klauser, die Torgaranten im Vorjahr in der zweiten Mannschaft waren und ab Sommer auch in der Thüringenliga spielen sollten, klagt über muskuläre Probleme. Er kehrt im Januar wieder zurück ins Team. Nicht so gut sieht es bei seinem bisherigen Sturmpartner aus. Hinter Klauser liegt ein Ärzte-Marathon mit verschiedenen Diagnosen und Reha-Aussichten. „Dieses Duo fehlt uns natürlich in der Offensive“, sagte Christian Kummer.