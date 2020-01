SV St. Gangloff: Allerlei Probleme

Wie werden die Fußballer das SV St. Gangloff den Weggang von Franz Gruber verkraften? Gruber spielt die Rückrunde für den Verbandsliga-Aufsteiger SG TSV Gera-Westvororte. Geplant war dieser Wechsel nicht. Eigentlich wollte sich der 18-Jährige voll und ganz dem Neuaufbau beim Kreisligisten SV St. Gangloff widmen. Durch sein Doppelspielrecht bei den A-Junioren des JFC Gera in der Verbandsliga fiel Gruber mehrfach den Verantwortlichen der SG auf. Es kam zu Gesprächen. Zuerst sagte Gruber noch ab. Bei einem weiteren Gespräch wurde er weich und sagte zu – aber zunächst nur bis zum Sommer 2020.

In seinem Heimatverein in Sankt Gangloff wird Gruber kaum oder nur schwer zu ersetzen sein. Er war, trotz seiner jungen Jahre, der Spielmacher, der Antreiber und dann auch noch der Torjäger. Sechsmal traf er bisher ins gegnerische Tor. „Ich kann Franz verstehen, dass er den Schritt gewagt hat“, sagte sein Vater Holger Gruber, der in Sankt Gangloff eine Fußball-Institution ist. „Viele seiner ehemaligen Mitspieler vom JFC sind schon bei Westvororte oder stehen wie er vor einem Wechsel. Er kennt auch den neuen Trainer von Westvororte, Herrn Schäfer“, sagte Gruber Senior.

In Sankt Gangloff gibt es aktuell noch ganz andere Probleme. Die Fußballer können über die Wintermonate nicht oder nur eingeschränkt trainieren. „Wir haben neben der Turnhalle einen kleinen Hartplatz. Angenehm ist es nicht, darauf zu spielen. Wir suchen deshalb die Gespräche mit Bad Klosterlausnitz und Mörsdorf, dass wir zumindest einmal die Woche auf einem der beiden Kunstrasenplätze trainieren können. Die zweite Trainingseinheit müssen wir wohl im Kraftraum oder im Freien bei einem Waldlauf absolvieren“, sagte Holger Gruber. Der Sportfreund bringt sich ins Training der ersten Mannschaft ein, da der aktuelle Cheftrainer Marko Münch beruflich stark eingebunden ist. Er unterstützt den Co-Trainer Maximilian Zapf. Seit September konnte Münch kein Spiel der Mannschaft mehr sehen. Zum Training kann er auch erst später dazustoßen. „Wir wissen alle, dass das keine ideale Lösung ist. Wir sind aber froh, dass sich Marko der Aufgabe gestellt hat und weiter stellt. Es ist nicht so einfach, einen Trainer nach Sankt Gangloff zu locken“, sagte Holger Gruber.

An die Qualität der Mannschaft glaubt Gruber. „Wir haben viele talentierte Fußballer in der Truppe, die alle kicken können. Wenn wir einen Trainer finden könnten, der diese Mannschaft formt, wird es weiter aufwärts gehen. Davon bin ich zu 100 Prozent überzeugt“, sagte der Sportfreund. Und Gruber wagte eine mutige Prognose: Er traut der Mannschaft zu, in zwei Jahren in der Kreisoberliga spielen zu können. Aktuell sieht es nicht nach Kreisoberliga-Fußball in der Holzland-Gemeinde aus. Der SVG ist bei Saisonhalbzeit Drittletzter in der Tabelle der Kreisliga.