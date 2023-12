SV Stahl sammelt Punkte gegen den Abstieg

Sportnachrichten aus der Region Saalfeld/Rudolstadt

Regionalliga-Neuling Stahl Unterwellenborn konnte bei der zweiten von vier Runden in Heilbad Heiligenstadt wertvolle Punkte gegen den Abstieg sammeln. Die Schützlinge von Steffen Pfeifer gewannen gegen Leipzig (6:2) und gegen Müllrose mit 6:0 und liegen mit 10:18 Punkten auf Rang fünf im Achterfeld. Raphael Schier, Jonas Kintzel und Jonas Kraßnitzer lieferten gegen Gastgeber und Tabellenführer Kirchgandern ihre beste Partie ab und unterlagen nur knapp mit 4:6.

Kein Interesse an der Halle

Keinerlei Interesse zeigen die höherklassigen Fußballmannschaften des Landkreises an den Landesmeisterschaften in der Halle. In der jetzt veröffentlichten Staffeleinteilung findet man für die Turniere keinen Vertreter aus der Region. Während die Vorrunden im Januar stattfinden, steigt das Finale Anfang Februar in Apolda.

FC Einheit testet gegen Geratal

Fußball-Oberligist FC Einheit Rudolstadt ist nach dem Ausfall seiner Partie in Ludwigsfelde bereits in der Winterpause. Das Spiel beim Ludwigsfelder FC wird am Sonntag, 4. Februar, nachgeholt, teilte der Nordostdeutsche Fußballverband NOFV mit. Zudem haben die Rudolstädter für den 27. Januar bereits einen Testspielgegner gefunden. Thüringenligist SpVgg. Geratal kommt dann in den Heinepark.

VSV Kaulsdorf mit erstem Sieg

Der VSV Kaulsdorf holte in der Volleyball-Stadtliga den ersten Sieg. Im Kellerduell gegen die Thimmendorfer Volleytiere gewann man 3:1 und kletterte damit auch in der Tabelle mit nunmehr vier Punkten weiter nach oben. Die Gastgeber kamen beim 1:2 zwar noch einmal heran, doch zum ersten Punkt in dieser Saison reichte es nicht.

Vierter Sieg im vierten Spiel

Weiter in der Erfolgsspur befinden sich die A-Jugendlichen der JSG Saalfeld/Könitz/Bad Blankenburg in der Handball-Oberliga. Gegen die JSG Hermsdorf gelang ein 30:26 und damit der vierte Sieg im vierten Spiel. Damit bleiben die Nachwuchsakteure aus dem Städtedreieck auf dem dritten Tabellenplatz.