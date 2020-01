Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

SV Tröbnitz: Überhaupt nicht unzufrieden

Nein, er sei nicht enttäuscht – Niederlage hin, Niederlage her. SVT-Trainer Knuth Schurtzmann haderte nicht mit dem Abschneiden seiner Spielerinnen am Sonnabend gegen Tabellenführer VfB 91 Suhl II, auch wenn sie am Ende 1:3 (18:25,18:25, 25.23, 15:25) unterlagen. „Ich bin mit dem Spiel meiner Mannschaft überhaupt nicht unzufrieden gewesen. Wir haben sehr konzentriert gespielt“, resümierte der Trainer, der dann umgehend auf die personellen Umstände innerhalb seines Teams verwies. Zum einen musste er auf Jasmin Rabia auf der Mitte verzichten, zum anderen lief Nele Pilz stark angeschlagen auf. „Damit sind wir eben nicht in Bestbesetzung aufgelaufen – haben dafür aber ein starke Partie abgeliefert“, führte der Coach weiter aus, der mit seinem Team nach dem Spieltag auf Tabellenplatz vier der Thüringenliga verweilt.

Während der ersten drei Sätze lagen die Volleyballerinnen sogar temporär in Führung, mussten jedoch den ersten und auch den zweiten abgeben, erst der dritte Satz war von Erfolg gekörnt. Der vierte Satz wiederum habe sich für seine Mannschaft als eine Melange aus Unkonzentriertheit und auch Pech präsentiert. Doch damit nicht genug, haderte Knuth Schurtzmann im Nachgang auch mit der einen oder anderen Entscheidung der Unparteiischen. „Man darf nicht vergessen, dass Suhl der Tabellenführer ist, die stehen nicht umsonst ganz oben. In so einer Begegnung brauch man dann halt auch einmal etwas Glück, doch die Netzroller fielen an diesem Tag stets auf unserer Seite herunter. Nichtsdestotrotz, ich bin nicht unzufrieden, meine Spielerinnen haben ein gutes Spiel abgeliefert, insbesondere in der Annahme standen sie sehr stabil.“