SV Tröbnitz: „Zum Teil leiden die Mädels an Selbstüberschätzung“

Das hatte sich Volleyball-Trainer Knuth Schurtzmann anders ausgemalt. Zwar bat er vor gut 14 Tagen seine Spielerinnen, grundlegend über das Verhältnis von Mannschaft und Trainer nachzudenken, doch dass die Damen des SV Tröbnitz nach einer internen Besprechung den Entschluss fassen, sich von ihrem Trainer zu trennen, damit hatte Schurtzmann nicht gerechnet. Nicht einmal ansatzweise.

„Ich habe ihnen vor ihrer Besprechung zu verstehen gegeben, dass ich mir nicht permanent meine Autorität von ihnen untergraben lasse. Das geht einfach nicht. Die Spielerinnen sollen Volleyball spielen, der Trainer kümmert sich indes um seine Belange. Mir ging es lediglich um die Rollenverteilung“, sagte Knuth Schurtzmann, der auch darauf verwies, dass er von einigen Spielerinnen zu verstehen bekommen habe, dass sie es nicht guthießen, dass ein paar andere Spielerinnen alle Entscheidungen des Trainers kommentiert hätten.

Schurtzmann macht keinen Hehl daraus, dass er mit der Entscheidung seiner vormaligen Spielerinnen hadert, er sich damit nur schwer anfreunden kann. „Aus meiner Sicht macht man so einen Bruch nicht in jener Phase der Saison. Erst nach der Halbserie kann man die Früchte des Trainings ernten. Dass sie das nun alleine machen wollen, ist schon starker Tobak. Zu glauben, dass man in der Thüringenliga ohne Trainer bestehen kann, keine Ahnung, wer ihnen diesen Floh ins Ohr gesetzt hat“, sagte Schurtzmann, für den im Nachhinein die Partie gegen Suhl im Januar in einem ganz anderen Licht daherkommt. „Da haben sie sich schon sehr merkwürdig aufgeführt. So merkwürdig, dass ich zu ihnen sagte: So wie ihr drauf seid, braucht ihr auch keinen Trainer.“ Natürlich habe er das anders gemeint, habe damit lediglich zum Ausdruck bringen wollen, dass sich die SVT-Volleyballerinnen einmal selbst hinterfragen sollten. Nichtsdestotrotz, im Nachgang wirkt es fast wie ein Menetekel.

Die Damen wiederum erhoffen sich durch den Wegfall des Trainerpostens ein generelles Zusammenwachsen der Mannschaft, berichtet der geschasste Coach. Des Weiteren hätten sie ihm zu verstehen gegeben, dass sie ihn mögen würden, sich nicht im Zorn von Schurtzmann getrennt haben, er auch künftig gerne vorbeischauen könne, doch an der einmal getroffenen Entscheidung auch künftig festhalten werden.

Schurtzmann weiß, dass es ein Experiment war, den Kader vor der Saison auf 18 Spielerinnen unterschiedlichsten Couleurs aufzublähen. Natürlich habe es mit Blick auf die Einsatzzeiten Unmut gegeben, resümierte Schurtzmann, der jedoch auch auf die Defizite in seinen einstigen Reihen verweist. „Zum Teil leiden die Mädels an Selbstüberschätzung. Sie suchen die Fehler immer nur bei anderen und sind kaum bereit, an sich selbst zu arbeiten oder sich selbstkritisch zu beleuchten.“ Doch nicht nur er habe das kommuniziert, auch Co-Trainer Jens Löwenberg, der ebenfalls nicht mehr mit an Bord ist, habe den SV-Protagonistinnen nach der Niederlage gegen den VSV Jena II im Dezember dergleichen zu verstehen gegeben, so Schurtzmann. „Danach waren sie verschnupft, aber wenn man um den Aufstieg mitspielen will, müssen alle mitziehen, und es können eben nur die Besten auf dem Feld stehen.“

Die Spielerinnen um Kapitän Laura Illig wollten sich zu Personalie Schurtzmann nicht äußern, verwiesen lediglich auf den Vorstand des SV Tröbnitz, der sich jedoch ebenfalls in Schweigen hüllt. Fakt ist jedoch, dass die Spielerinnen des SV Tröbnitz ihre Geschicke für die sich gen Ende neigende Saison selbst in die Hand nehmen wollen. Was der Thüringer Volleyballverband zu diesem Vorhaben sagt, steht indes auf einem anderen Blatt, schließlich handelt es sich bei der Thüringenliga um eine Lizenzliga. Ergo: Es muss einen Trainer geben, der im Besitz einer C-Lizenz ist. In den Reihen der Damen des SVT soll es laut Jörg Hebenstreit, stellvertretender Vereinsvorsitzender des SVT, jedoch eine Spielerin geben, die über eine solche Lizenz verfügt, um zumindest auf dem Papier als Übungsleiterin für die restliche Saison fungieren zu können. Wenn das nicht der Fall sein sollte, kann der Verband Geldstrafen verhängen.