Swen Sattler sattelt um: Erfurter Karate-Trainer bewirbt sich als Sportlehrer

Grundsätzlich ist Swen Sattler ein positiver Mensch. Aber momentan weiß auch der Unternehmer nicht so richtig, wie es weitergehen wird. „Es ist arschkalt, ich verdiene kein Geld und sehe zu, wie sich der Gaszähler dreht“, sagt der Trainer von Deutschlands größtem Karateverein, dem Chikara-Club Erfurt, der im Vereinsheim in der Kalkreiße ein Fitnessstudio betreibt und das Gebäude, in dem er normalerweise tagtäglich zig Karatekas trainiert, an den Verein vermietet.

Keine Einnahmen, keine Soforthilfe

Seit Monaten lebt Sattler quasi von der Hand in den Mund. Sein Fitnessstudio hatte im vergangenen Jahr bereits vier Monate geschlossen (plus zweimonatigem, normalem „Sommerloch“) und ist bis auf weiteres immer noch dicht. „Ich bin froh, dass unsere Vereinsmitglieder und die Studiobesucher trotz des Lockdowns weiter ihre Beiträge bezahlen, wodurch ich zumindest den Kredit für das Gebäude und die laufenden Kosten einigermaßen decken kann. Doch Geld verdiene ich momentan nicht.“ Von der beantragten Soforthilfe hat Sattler bislang keinen Cent gesehen.

Doch positiv und vorausschauend, wie er ist, hat sich Sattler auf die ungewisse Gegenwart und Zukunft vorbereitet. Er hat sich als Sportlehrer beworben, in Erfurt suchen sie derzeit einige. „Da die großen Fitnessstudio-Ketten mit einer Werbeoffensive nach der Wiedereröffnung ihre Vormachtstellung sicher weiter ausbauen werden, will ich vorbereitet sein. Und wenn mein Studio dann doch besser weiterläuft als erwartet, kann ich meine Stunden als Sportlehrer ja wieder reduzieren“, erklärt Sattler. Er sei kein Typ, der jammert, kritisiert jedoch, dass der „Lockdown light“ nichts gebracht habe, außer die Wirtschaft zu schädigen: „Das hätte gleich richtig gemacht werden sollen.“

Sehnsucht des Wiedersehens bei Sattler und den Karatekas

Während er im Studio seit Beginn der Pandemie zehn Mitglieder verloren hat („das tut bei meinem kleinen Studio schon richtig weh“), waren es beim Chikara-Club gut 20 Abmeldungen. Rund die Hälfte der aktuell 540 Mitglieder versammelt sich seit Monaten regelmäßig vor dem Bildschirm. Das Zoom-Training des Vereins findet großen Zuspruch. Er ist traurig, dass er die Kinder und Eltern, die er sonst zum Teil täglich sieht, seit Monaten maximal über den Bildschirm sehen kann. „Aber ich spüre bei allen diese Sehnsucht des Wiedersehens, weshalb ich guter Hoffnung bin, dass der Chikara-Club gut durch diese Krise kommt“, bekräftigt Sattler.

Unterstützt von den 26 anderen Vereinstrainern, die zum Teil wie er schon über 20 Jahre dabei sind (vergangenes Jahr feierte der Verein in verkleinertem Rahmen sein 25-jähriges Bestehen), sowie den Bundeskadersportlern, die als einzige regulär trainieren dürfen, arbeitet er täglich daran, „dass das, was wir aufgebaut haben, nicht kaputtgeht“.