Täve Schur und Justus beim Rennsteiglauf am Start

Eisenach. Erstmals gehen die Läufer an zwei Tagen an den Start, darunter sind auch prominente Namen.

Nach zweieinhalb Jahren Corona-Pause kehrt der GutsMuths-Rennsteiglauf endlich zurück. Die 48. Auflage findet wegen der Pandemie-Einschränkungen allerdings noch ohne Zuschauer statt. Die Läufer gehen zum ersten Mal an zwei Tagen und in Blöcken auf die Reise. Am Samstag startet der Supermarathon in Eisenach ab 6.30 Uhr. Der Marathon in Neuhaus beginnt 8 Uhr und den Halbmarathon laufen die Teilnehmer am Sonntag in Oberhof ab 7.30 Uhr. Ersehntes Ziel für alle rund 10.000 Aktive ist wie immer der Sportplatz in Schmiedefeld. Gemeldet haben auch die 90 Jahre alte Radsport-Legende Gustav „Täve“ Schur für die 17-km-Wanderung und Ex-Weltklasse-Triathlet Steffen Justus, verkündete Rennsteiglauf-Präsident Jürgen Lange. Der gebürtige Jenaer Justus zählt zu den Favoriten über die 73,9 km.