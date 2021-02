Tagebuch (7): Wackeln im Wohnzimmer

Mit entschlossener Miene grüßt er von den großflächigen Plakaten. Zeitungen und TV-Sender berichten täglich von ihm. Und wenn er durchs Stadion läuft, wird der Regler mit den Anfeuerungsrufen auf volle Lautstärke gedreht. Doppel-Weltmeister Jakov Fak ist Sloweniens Gesicht und Hoffnungsträger der Titelkämpfe.

Aber mit dem Heimvorteil ist das so eine Sache. Man kennt zwar jeden Baum und jede Kurve auf der Strecke, weiß um die Witterungseinflüsse auf Material und Körper – und hat im Training unzählige Male auf die kleinen, schwarzen Scheiben gefeuert. Doch auf den Wettkampf scheint sich all dies nicht positiv auszuwirken. Eine aktuelle Studie besagt, dass es im Biathlon eher einen Heimnachteil gibt.

Sportökonomen aus Norwegen und England haben die Schießresultate von 417 Skijägern über 16 Jahre ausgewertet. Mit dem Resultat: Die Männer schossen auf fremden Anlagen 2050 Mal daneben, zu Hause 2120 Mal; die Frauen auswärts 2023 Mal, daheim 2136 Mal. Selbst die etwas besseren Laufergebnisse auf eigenem Terrain können den Zeitverlust durch die Strafrunden nicht kompensieren.

Auch Fak hadert mit seinen Auftritten auf der Pokljuka. Die Plätze 35, 35 und 21 in den Einzelrennen sind nicht das, was er sich vorgenommen hatte. Offenbar geht es ihm wie schon so vielen der ambitionierten Lokalmatadoren. Sie setzen sich selbst mehr als sonst unter Druck, wollen es in ihrem sportlichen Wohnzimmer ganz besonders gut machen. Und scheitern.

Aber Ausnahmen bestätigen die Regel. Dorothea Wierer schürfte bei ihren umjubelten Heimspielen vor einem Jahr in Antholz zweimal Gold und zweimal Silber. Und tut sich nun in der Fremde schwer.