Talente des Eisenacher Leichtathletik-Vereins auf dem Treppchen

Ohrdruf. Bei der Landesmeisterschaft in den Block-Mehrkämpfen wandern drei Medaillen in die Wartburgstadt. Auch beim Herbstsportfest überzeugen die Athleten des ELV und der LG Ohra-Energie.

Die bei den Thüringer Landesmeisterschaften im Blockwettkampf der U 14 als auch die im Rahmen des traditionellen Herbstsportfestes des Ohrdrufer LV erbrachten Leistungen zeigen, dass trotz längerer Trainings- und Wettkampfabstinenz die Leichtathletik in den Vereinen nicht ruhte. So warteten zum Beispiel der 15-jährige Mittelstreckler Sebastian Setzekorn (SV Creaton Großengottern) über 800 Meter in 2:05,74 Minuten sowie der ebenfalls erst 15-jährige David Krivan (LC Jena) im Weitsprung mit 6,45 Meter mit beachtenswerten Leistungen auf, die die Aufmerksamkeit des Leistungssportkoordinator des Thüringer Leichtathletik-Verbandes (TLV), Axel Siegfried hervorrief. Und auch im 100-m-Sprint setzte der 15-Jährige in 11,76 Sekunden eine starke Hausnummer. Dazu gehörte aber auch der neue Landesrekord im Blockwettkampf Lauf der M 13. Niklas Huber (LC Jena) verbesserte die alte Rekordmarke (2392 Pkt.) von Nicholas Wachs (SV Blau-Weiß Bürgel), aufgestellt 19.09.2019 in Ohrdruf, um 30 Zähler auf 2422 Punkten.