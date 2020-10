Tanna dreht ein wildes Spektakel, Hirschberg bleibt vorn

Tanna. So lief der fünfte Spieltag in der Fußball-Kreisliga, Staffel B.

SG SV Grün-Weiß Tanna – TSV 1898 Oppurg 6:3 (0:3)

Was für eine verrückte Partie, in der zur Pause die bis dahin abgezockteren Gäste schon wie der sichere Sieger aussahen. Doch die Grün-Weißen konnten innerhalb von 20 Minuten das Spiel drehen und aufgrund der zweiten Halbzeit einen verdienten Sieg einfahren. Tanna lag durch Tore von Pellenat (14.), Bockner per Strafstoß (36.) und Rein (45.) mit 0:3 zurück. Steinig (57.) und Kaiser leiteten einen Sturmlauf der Grün-Weißen ein. Oppurg brach auseinander, während den Platzherren so gut wie alles gelang, wie beim Ausgleich durch Gebhardt (61.). Thrum per Strafstoß (67.) und Golditz mit einem Doppelpack sorgten bis zur 75. Minute für die Entscheidung.

SV 1990 Ebersdorf – SV Moßbach II 3:3 (3:1)

Die Zuschauer sahen zwei verschiedene Halbzeiten. Die Gäste begannen druckvoll und gingen durch Aschenbrenner früh in Führung. Doch der SV 1990 kämpfte sich zurück und konnte nach Toren von Ludewig, Wolff und noch einmal Ludewig das Spiel bis zur Pause drehen. Die Wilfert-Elf gab sich nicht auf, schaffte durch Aschenbrenner in der 47. Minute den Anschluss. Schließlich war es erneut Aschenbrenner, der kurz vor Schluss den Ausgleich erzielte.

SG SV Gräfenwarth – SV Blau-Weiß Neustadt II 8:2 (3:1)

Die wie entfesselt stürmenden Gräfenwarther haben die überraschend schwachen Blau-Weißen förmlich vom Platz geschossen. Die Gäste hatten durch Töpel die erste Chance und schöpften durch den Anschluss von Weise zum 2:1 noch einmal Hoffnung, hatten aber ansonsten nichts entgegenzusetzen. Die SG wurde vom dreifachen Torschützen Mihoc, dem zweifachen Torschützen Orshak und dem starken Jonuzi sowie Elgaß angeführt. Die weiteren Treffer fielen durch ein Eigentor und Alii, während Töpel für die Gäste Ergebniskosmetik betrieb.

FSV Schleiz II – FC Chemie Triptis 1:2 (1:1)

Eine rassige Partie konnten die Gäste verdient für sich entscheiden. In einer Phase, in der Triptis mehr Ballbesitz hatte, erzielte Nukovic im Nachschuss die FSV-Führung (35.). Nach starker Vorarbeit von Dumbaya erzielte Sattler den Ausgleich. Im zweiten Abschnitt war der FC Chemie die aktivere Mannschaft. So setzte Jäger einen Kopfball knapp übers Tor, ehe Weiß den agilen Börner (72.) bediente, der Keeper Blöthner keine Chance ließ.

VfB 09 Pößneck II – SG TSV 1860 Ranis 0:3 (0:2)

Die Raniser konnten das Derby vor 120 Zuschauern für sich entscheiden. Die Gäste stellten mit einem Doppelschlag durch Pechmann (25.) und Brei (28.) die Weichen auf Sieg. Kurz vor der Pause hatte Weedemann den Anschluss auf dem Fuß. Nach einer Stunde mussten innerhalb von zwei Minuten zwei VfB-Spieler vorzeitig zum Duschen. Die Burgstädter legten durch Brei per Strafstoß noch einen Treffer nach.

SG Elstertal Silbitz/Crossen II – FSV Hirschberg 1:2 (1:0)

Der FSV verteidigte nicht nur die Tabellenspitze, sondern zog damit auch in die nächste Pokalrunde ein, denn diese Partie wurde gleichzeitig als Pokalspiel gewertet. Die Gäste spielten gut, doch nach vorn fehlte zunächst die Durchschlagskraft. Stattdessen ging die SG durch Wolfram in Führung. Wöllner per Freistoß (78.) und per Strafstoß (80.) brachte für Hirschberg die Wende. Als Max Kad (85.) vorzeitig vom Platz musste, wurde es in den letzten Minuten noch einmal brenzlig vor dem Gäste-Tor.

FSV 1999 Remptendorf – LSV 49 Oettersdorf 1:3 (1:2)

Das Kellerduell konnten die Gäste für sich entscheiden und damit den ersten Sieg einfahren. Die Schuldes-Elf war meist einen Tick schneller und zeigte den größeren Willen. Der FSV hielt gut mit, war aber nach vorn zu harmlos und präsentierte sich in der Defensive sehr fehlerhaft. Die LSV-Führung durch Scherf konnte Lulic per Strafstoß ausgleichen. Noch vor der Pause brachte Seifert die Gäste wieder in Führung, ehe Heinrich in der 62. Minute für die Entscheidung sorgte.