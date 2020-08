Tannas Frauen trotz Personalnot zuversichtlich

BSG Sormitztal Leutenberg – SG TSV 1860 Ranis 3:1 (2:0)

Auch wenn die Raniser im letzten Testspiel nicht in die Erfolgsspur zurückfanden, war Trainer Martin Querengässer nicht unzufrieden mit der Leistung. „Wir haben uns deutlich gesteigert. Es war ein offenes Spiel, dass auch Unentschieden hätte enden können. Leutenberg war einen Tick spritziger und eiskalter im Abschluss.“ Das zeigten vor allem Doppeltorschütze Reispich und Meinhold, die die BSG mit 3:0 in Führung schossen, ehe Brei der Ehrentreffer gelang.

VfB 09 Pößneck II – SG Germania Königsee 2:1 (2:1)

Im letzten Testspiel konnte die Pößnecker Landesklasse-Reserve im Duell der beiden Kreisligisten nicht nur den ersten Sieg einfahren, sondern auch Selbstvertrauen tanken für den Punktspielauftakt am kommenden Samstag bei der SG Grün-Weiß Tanna. Gegen einen guten Gegner war Torwart Baumgart ein großer Rückhalt. Darauf aufbauend konterte der VfB gefährlich und erzielte die Tore zur 2:0-Führung durch Trunk und Leinhos. Danach machte der Gast durch den Anschlusstreffer von Sembritzki die Partie wieder spannend.

SV 1990 Ebersdorf – SG Lauenstein/Ludwigsstadt 4:0 (1:0)

„Der Sieg war hochverdient, auch wenn ich mit der Chancenverwertung zum Teil nicht einverstanden bin. Da muss mehr kommen“, so das Fazit von Trainer Rico Thiel. Zweimal konnte sich Ludewig in die Torschützenliste eintragen. Die anderen Treffer gingen auf die Konten von Beklar und Kirst.

Frauen SG Mühltroff/Tanna

Trainer Johannes Goj beklagt mit Blick auf die in zwei Wochen beginnenden Punktspiele einige verletzte Spielerinnen und den Abgang von Torjägerin Julia Weiß, die arbeitsbedingt verzog. So gehen die Grün-Weißen, die offiziell Meister der abgebrochenen Saison in der Vogtland-Kreisklasse wurden, mit gemischten Gefühlen die neue Spielzeit an. Die Generalprobe für das am Sonntag beim Post SV Plauen anstehende Pokalspiel musste bei der SG Wernesgrün/Schönheide wegen Personalmangel ausfallen. So blieb es für die Spielgemeinschaft, bei der künftig die bisher in Tiefengrün spielende Lisa Rauh mitwirkt, bei zwei Testspielen. Dabei behielt die Goj-Elf gegen die neu gegründete Frauenmannschaft vom SV Blau-Weiß Neustadt mit 11:2 (6:1) die Oberhand. Allein sechs Treffer erzielte Isabelle Aust. Ebenfalls in die Torschützenliste konnten sich Jule Wyrobczyk, Johanna Picker (je 2) und Annika Thieme eintragen. Gegen die SG Pfaffengrün/Zobes erkämpfte sich Mühltroff/Tanna durch Tore von Isabelle Aust, Johanna Picker und Franziska Hofmann ein 3:3.