Tarik El-Hallag: „Kommentare und blöde Sprüche gehören dazu“

Seit Dezember ist Tarik El-Hallag der kommissarische Obmann für das Schiedsrichterwesen des KFA Jena-Saale-Orla. Am 20. März wird der 22-Jährige aus Jena vom Kreisfußballtag aller Wahrscheinlichkeit nach in seinem Amt bestätigt. Der BWL-Student, der für Lobeda 77 und Schott Jena spielte, berichtet im Interview u.a. über die schönen Seiten des Schiedsrichter-Daseins, aber auch von Bierduschen und blöden Sprüchen, dem allgemeinen Rückgang bei den Unparteiischen, den FC Liverpool samt Jürgen Klopp sowie den positiven Nebeneffekten für die eigene Persönlichkeit, wenn man denn das Kommando auf dem Platz innehat. Ach ja, mit dem Leder kann Tarik El-Hallag, dessen Vater aus Ägypten stammt, auch umgehen. Der Autor dieser Zeilen weiß wovon er spricht, denn am Montagabend beim holprigen Hallenkick hatte ihn sein Gesprächspartner mehrmals getunnelt – und das wiederum macht er bereits seit Jahren.

Ich muss Ihnen zum Auftakt eine Frage stellen, die Sie bestimmt schon hunderte Male beantworten mussten: Warum tun Sie sich das an? Ich habe oft Mitleid mit den Schiedsrichtern, wenn ich einem Spiel beiwohne.

(Lacht) Mein Motiv für diese Entscheidung war damals vielleicht ein wenig egoistisch. Ein Schiedsrichterkollege gab zu verstehen, dass man als Schiedsrichter recht gut bezahlt wird und außerdem noch freien Eintritt für jedes Spiel in Deutschland hat – egal welche Liga.

Das klingt verlockend. Wenn Sie das jetzt ausbauen, wird es vielleicht künftig nicht mehr an Schiedsrichtern in der Region mangeln. Was haben Sie denn für Spiele schon sehen dürfen?

Dreimal Bayern München gegen Borussia Dortmund, diverse Spiele von FC Carl Zeiss Jena sowie einzelne Bundesliga-Spiele zu meiner Zeit, in der ich noch als Assistent in der Junioren-Bundesliga tätig war. Aber meine Motivation hat sich im Laufe der Jahre zweifelsohne gewandelt, musste sie ja auch, sonst funktioniert das auch nicht mit dem Schiedsrichter-Dasein. Heute kann ich sagen, dass es mir einfach nur Spaß bereitet, auf dem Platz Verantwortung zu übernehmen – auch wenn nicht immer alles harmonisch verläuft.

Harmonie ist jetzt nur bedingt ein Zustand, den man mit dem Schiedsrichter-Dasein in Verbindung bringt. Was ist für Sie schlimmer: Spieler, die mit Ihren Entscheidungen hadern, oder eher Zuschauer, die Ihnen unterstellen, dass sie blind seien?

Spieler, ganz klar. Die will man nicht gegen sich aufbringen, mit denen muss man klarkommen.

Und die Zuschauer?

Kommentare und blöde Sprüche gehören irgendwie dazu, Das muss man abkönnen. Und ganz ehrlich, mit der Zeit nimmt man das gar nicht mehr in Gänze wahr. Das überhört man, geht in der Masse unter, aber wenn ein Spieler direkt neben mir steht und mir permanent zu verstehen gibt, dass er unzufrieden ist, wurmt mich das schon gewaltig.

Was war denn so das Drastischste, was Sie seitens der Zuschauer gehört oder gar erlebt haben?

Bei einer Kreisoberliga-Begegnung zwischen Ranis und Hirschberg, bei der es recht beherzt zur Sache ging, schüttete nach der Partie ein Zuschauer sein Bier über meinem Kopf aus, als ich auf dem Weg zur Kabine war. Das klingt jetzt nicht schlimm, doch im ersten Moment war ich geschockt.

Erlebt ein Schiedsrichter denn auch schöne Momente?

(Lacht) Sie sind etwas rar gesät, aber natürlich gibt es diese, doch sie kommen eher leise daher.

Leise?

Ja, wenn niemand nach einem Spiel zu dir kommt und dich zutextet oder beschwert. Wenn das der Fall ist, weiß man, dass man alles richtig gemacht hat. Es ist natürlich kein Lob im klassischen Sinn, doch tausendmal angenehmer, als wenn alle auf dich zustürmen würden.

Und die schönsten Spiele?

Zum einen Köln gegen Dortmund in der A-Junioren-Bundesliga. Es war kurz vor dem Ende der Saison, es ging um die Meisterschaft, 1500 Zuschauer waren zugegen. Zum anderen Chemie Leipzig gegen Babelsberg in der Regionalliga als Assistent, immerhin zwei Traditionsvereine. Da waren sogar 3500 Zuschauer zugegen. Das war auch super.

Müssen wir uns also nicht zu große Sorgen um das Seelenheil der Schiedsrichter machen. Wie kam es überhaupt zu dieser Wahl? Immerhin sind Sie erst 22 Jahre.

Im vergangenen Jahr hatte ich das Amt des Lehrwarts inne, war damit verantwortlich für die Aus- und auch Weiterbildung aller Schiedsrichter im KFA Jena-Saale-Orla. Generell war ich schon lange im Lehrstab tätig. Letztlich entsprang daraus die Idee, den nächsten Schritt zu wagen, quasi mehr Verantwortung zu übernehmen – und so entschloss ich mich dazu, nach Rücksprache mit meinem Team, zur Wahl für den Kreis-Schiedsrichterobmann anzutreten.

Die Wissensvermittlung scheint Ihnen zu liegen.

Ich habe schon oft zu hören bekommen, dass ich gut mit Kindern kann. Natürlich habe ich bei der Ausbildung in erster Linie mit jungen Erwachsenen zu tun, aber ja, es macht mir zweifelsohne Spaß. Mein Team und ich bekommen oft sehr gutes Feedback nach den Lehrgängen.

Wo sehen Sie eigentlich die großen Baustellen hinsichtlich des Schiedsrichter-Wesens in der Region?

Das Hauptproblem ist natürlich der zahlenmäßige Rückgang der Unparteiischen – ein Problem, das diese Region nicht exklusiv hat. Es sei an dieser Stelle jedoch auch erwähnt, dass der KFA Jena-Saale-Orla lange Zeit von diesem Problem verschont blieb, aber jetzt ist es eben auch hier angekommen. Letztlich müssen wir mehr Schiedsrichter ausbilden als verlieren. Dergleichen genießt Priorität, damit wir auch in Zukunft alle Spiele mit eben Schiedsrichtern versehen können – und zwar auch mit Assistenten. Das wiederum ist in Thüringen keine Selbstverständlichkeit mehr.

Was sind Ihres Erachtens die Hauptgründe für besagten Schwund?

Zum einen sind demographische Gründe dafür verantwortlich, zum anderen ist aber auch so, dass Fußball bei weitem nicht mehr so dominant ist wie vor 15 Jahren. Es gibt heutzutage schlichtweg mehr Sportarten. Das Angebot ist um einiges ausdifferenzierter. Und dann darf man eines nicht vergessen: Wir reden hier über Schiedsrichter, nicht über Fußball. Das ist nun einmal etwas anderes, bedarf womöglich einer noch größeren Überwindung. Letztlich ist das Phänomen recht komplex. Ich bin davon überzeugt, dass es nicht wenige gibt, die das Zeug dafür hätten, allein wir müssen sie dazu bekommen, dass sie es erst einmal probieren. Diese erste Hürde müssen sie nehmen.

Die Möglichkeit dafür bietet sich ja ab dem 27. Februar, wenn denn wieder ein Schiedsrichter-Lehrgang in Jena angeboten wird.

Genau.

Wie hat sich bei Ihnen eigentlich die Tätigkeit auf ihre Persönlichkeit ausgewirkt?

Definitiv positiv. Wenn ich daran denke, was ich für ein Mitläufer mit 13 Jahren war, frei von Standpunkten und Positionen. Heute halte ich Vorträge vor Menschen und muss vor Zuschauern und Spielern meine Entscheidungen vertreten – daran kann man nur wachsen. Ich sehe das bei jungen Schiedsrichtern. In recht kurzer Zeit durchlaufen da einige eine enorme Entwicklung.

Mit welchen Vereinen fiebern Sie persönlich mit?

Carl Zeiss Jena, das ist nun einmal der Heimatverein. Ansonsten bin ich ein großer Fan des FC Liverpool, seit der Champions-League-Saison 2004/05, als sie im Finale im Elfmeterschießen nach einem 0:3-Rückstand noch gegen den AC Mailand gewinnen konnten. Seit jenen Tagen ist Steven Gerrad mein absoluter Lieblingsspieler, zumal er in der Gruppenphase gegen Olympiakos Piräus den alles entscheidenden Treffer erzielte, der Liverpool letztlich im Wettbewerb hielt – und zwar mit einem Traumtor.

Liverpool also. Glauben Sie, dass Jürgen Klopp die 30-jährige Durststrecke in Sachen Meisterschaft beenden kann?

Nur ausgesprochene Pessimisten würden jetzt mit Nein antworten. Es sieht wirklich gut aus, doch in der Premier League weiß man ja nie …

Und was halten Sie von Jürgen Klopp?

Er ist ein Entertainer – auf und auch neben dem Platz. Und gleich bei welchem Verein er auch war, ob bei Mainz, Dortmund oder jetzt bei Liverpool, er hat immer für das gestanden, was den jeweiligen Verein ausmacht. Er ist ein absoluter Gewinn für den Fußball.

In welcher Liga wollen Sie einmal als Schiedsrichter agieren? Immerhin sind sie erst 22 Jahre alt.

Seit dieser Saison pfeife ich in der Oberliga. Da möchte ich mich etablieren, strebe jedoch ganz klar die Regionalliga an. Das ist mein mittelfristiges Ziel.

Und Bundesliga, immerhin geben die meisten Referees mit Anfang 30 dort ihr Debüt?

Die Selektion Richtung spitze ist enorm. Da entscheiden oftmals Kleinigkeiten über den weiteren Verlauf. Auch wenn es arg unrealistisch ist, komplett ausschließen muss man es deswegen aber auch nicht.

Letzte Frage. Was bereitet Ihnen mehr Spaß: selber spielen oder zu pfeifen?

Selbst zu spielen, besitzt am Ende immer noch einen etwas größeren Reiz. Davon lebt nun einmal der Fußball, doch am Ende bin ich auch mit Leib und Seele Schiedsrichter – und das ist meine Zukunft.

Termine für Lehrgang: vom 27. Februar bis 1. März (täglich) sowie 6. März und 3. April. Spiele können nach dem 6. März gepfiffen werden.

Informationen und Anmeldung unter kfa-jena-saale-orla.de oder direkt bei sr.tarik.elhallag@web.de