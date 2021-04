Teamgeist ist Trumpf beim Schöndorfer SV

Weimar. Das sagen die Kapitäne: Alexander Haubold über die Stärken seines Fußball-Kreisoberligisten Schöndorfer SV.

Sie leben die Freude am Spiel, am Miteinander, an der Entwicklung der Mannschaft – Kapitän Alexander Haubold steht als eines von vielen Puzzleteilen stellvertretend für den besonderen Teamgeist unter den Kickern des Schöndorfer SV in der Fußball-Kreisoberliga.

Er betrachtet ihn als Essenz einer Mannschaft, deren Gesicht sich über viele Jahre zumindest optisch kaum verändert hat. Was sich entwickelt, geschieht in Eigenregie; ob nun in der Elf, in der Alexanders Bruder Markus als Trainer die sportlichen Fäden zieht; ob im gesamten Verein, der auf die technische Ausbildung seiner Nachwuchsspieler enormen Wert legt. Personalwechsel in Scharen von Spielzeit zu Spielzeit gibt es am Waldsportplatz Schöndorf nicht. Die sportliche Weiterentwicklung Marke Eigenbau ist beharrlich und stetig.

„Diese Gemeinschaft macht den Reiz bei uns aus“, sagt Alexander Haubold. „Geld bekommt in Schöndorf niemand. Da ist es auf der einen Seite schwieriger, starke Spieler von anderen Vereinen zu gewinnen. Andererseits wächst über einen langen Zeitraum der persönliche Zusammenhalt im Team, sodass besonders in schwierigen Situationen wie einem Abstiegskampf enger zusammengestanden wird als in Teams, bei denen sich im Zweifel jeder selbst der Nächste ist.“

Der Urlaub richtet sich nach dem Spielplan der Mannschaft

Das Vereinsleben gehört für Alexander Haubold zum Leben dazu wie die Arbeit, das Essen, das Schlafen. „Wenn Urlaub geplant wird, dann wird vorher auf den Spielplan geschaut, welche Termine sich anbieten. Ich habe großes Glück mit meiner Verlobten, sie macht das alles mit.“

Und wie es sich für ein homogenes Vereinsleben gehört, drückt die Last der Planung von gemeinsamen Feiern, Trainingslagern oder auch Schlauchboottouren nicht auf ein paar wenige Schultern – etwa auf die von Markus und Alexander. „Initiatoren aus dem Mannschaftskreis sind auch Martin Bülling, Matthias Happe und Toni Hage. Auf dem Fußballplatz ziehen wir die jungen Spieler mit. Und das Schöne: Sie geben sehr viel zurück.“

Die jungen Lenny Große und André Becker sind Paradebeispiele für die erfolgreiche sportliche Integration der eigenen Junioren in die Schöndorfer Kreisoberliga-Familie. Trainer Markus Haubold steht zudem im regen Kontakt mit den Nachwuchstrainern und lässt die Talente mittrainieren.

Das Gemeinschaftsgefühl färbt ab: „Bis auf eine berufsbedingte Abmeldung sind im Männerteam zu Coronazeiten alle im Verein geblieben“, freut sich Alexander. Nun hoffen die Schöndorfer, dass die Pandemie erfolgreich bekämpft wird und endlich wieder Fußball gespielt und trainiert werden kann.

Auf dem heimischen Kunstrasen, der einst den Hartplatz beerbte. „Beide Beläge kann man aus unterschiedlichen Gründen als Heimvorteil für uns betrachten“, meint Kapitän Haubold. „Allgemein hieß es von außen, für Rasenmannschaften wäre ein Hartplatz sowieso ein Nachteil. Ich denke aber, dass uns und unserer Spielweise der Kunstrasen eher entgegenkommt. Die Mannschaft ist technisch gut ausgebildet und versucht vieles mit spielerischen Elementen zu lösen. Diese Elemente und das Spielverständnis an sich lässt Markus auch trainieren, das ist unser Stil“, verrät Alexander. Insbesondere im Taktischen und im Umgang mit seinen Mitspielern profitiert der ehemalige Landesklasse-Akteur (bis 2011 bei Empor Weimar) von seiner Vielseitigkeit. „Bis auf Torhüter habe ich alles gespielt.“ Als irgendwann Verteidiger gefehlt hatten, rutschte der Mittelfeldmann Haubold kurzerhand in die Abwehr und interpretiert sie seither als Anlaufstation für eigene Angriffe.

„Das passt auch zu Martin Bülling, der als Torhüter versucht mitzuspielen.“ Überhaupt sieht Alexander Haubold im gebürtigen Schöndorfer Bülling sowie im Zehner Matthias Happe nicht nur seine langjährigen Weggefährten aus Empor-Zeiten, sondern allgemein tragende Säulen in der Schöndorfer Elf. „Einfach nicht wegzudenken!“ Sie waren bereits dabei, als das Team 2012/13 den Aufstieg in die Kreisoberliga meisterte und obendrein den Kreispokal gewonnen hatte.

Mit dem Fußball soll noch lange nicht Schluss sein

Sie sollen auch noch dabei sein, wenn sich das Team langfristig im oberen Tabellendrittel der Kreisoberliga festsetzt, wie es Alexander Haubold vorschwebt. So wie in der Abbruch- und Wertungssaison 2019/20. „Das lief für uns ziemlich unglücklich. Wir waren mit einem Punkt Rückstand auf Aufsteiger Apolda Dritter und standen außerdem im Kreispokal-Halbfinale“, erinnert Haubold an die Beinahe-Chance des Vereins, auf dem einen oder anderen Weg Fußball-Luft auf Landesebene zu schnuppern. Womöglich war sie jedoch nicht die letzte Möglichkeit für Haubold, der Anfang 30 noch ein paar Jährchen in Schöndorf vor sich haben sollte.

„Wenn ich mir anschaue, mit wie viel Ehrgeiz Sven Jäckel bei uns mit seinen über 40 Jahren mithält, dann ziehe ich erst meinen Hut vor ihm – und weiß dann, was noch alles möglich ist.“