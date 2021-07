Teamleiter-Lehrgang im KFA Ostthüringen

Teamleiterlehrgang in Nöbdenitz mit den Trainern Walter Werner, Bernd Wiegner und Robin Fleischer.

Nöbdenitz. Nach dem Teamleiter-Lehrgang in Nöbdenitz sind 18 Fußballer jetzt Teamleiter. Sie schwitzten in der Praxis, aber auch in der Theorie.

19 Teilnehmer fand der Teamleiter-Lehrgang des Qualifizierungsausschusses im KFA Ostthüringen, der ersten Stufe einer Lizenz. Sechs Sportfreunde kamen vom SV Löbichau, drei vom SV Schmölln, je zwei vom FSV Berga, Motor Altenburg und SSV Großenstein, vier aus dem Saale-Orla-Kreis mit Blau-Weiß Neustadt und SV Moßbach, davon eine Dame.

Voraussetzungen für eine Teilnahme waren ein absolvierter Grundlehrgang bei Kreis- oder Stadtsportbund und eine Ersthelferausbildung, die nicht älter als zwei Jahre sein durfte. Der Lehrgang fand an zwei Wochenenden statt und beinhaltete 40 Unterrichtseinheiten, davon 25 in der Theorie und 15 Einheiten Praxis.

Ausgezeichnete Bedingungen fanden die angehenden Teamleiter auf der Sportanlage des SSV Traktor Nöbdenitz vor, die seit kurzem offizielle Ausbildungsstätte des KFA für Übungsleiter, Schiedsrichter und Funktionäre ist, vor.

Unter Leitung vom Walter Werner vom KFA und der Trainer Bernd Wiegner und Robin Fleischer wurden die Interessierten zunächst mit der Philosophie des Lehrgangs und der späteren Aufgaben in der Betreuung der jüngsten Sportler vertraut gemacht. Üben und Spielen mit Bambini war beispielsweise eine Aufgabenstellung in der Praxis. Die Eleven hatten in der Gruppe Trainingseinheiten dieses Altersbereichs anzudeuten und gut zu vermitteln. Viele Stationen hatten die verantwortliches Coaches aufgebaut.

Auch in der Theorie schwitzten die neuen Teamleiter, nur einer bestand den Lehrgang nicht. „Die Teamleiterlehrgänge sind einfach überragend und überragend einfach aufgebaut. Das stellt in Summe den perfekten Einstieg in das Trainerdasein dar“, hatte Anne Bartke, Bildungsreferentin im Fußballverband einmal geäußert.

Nach der Teamleiterausbildung wie in Nöbdenitz kann mit der Ausbildung zum C-Trainer die nächsthöhere Stufe folgen.