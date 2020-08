Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Teichel macht früh Nägel mit Köpfen

Es entwickelte sich eine faire Begegnung, in der die Platzherren einen Superstart hatten und nach 21 Minuten schon 4:0 führten. Auch Jena suchte sofort das Spiel, operierten im Mittelfeld gefällig, sah aber seine meist steilen Anspiele in die Spitze von Teichels Abwehrleuten Staskewitsch, Werschowetz, Kaldeborn und Dörfler abgefangen. Außerdem spielte der für Rößler im Tor stehende Felix Hohmut sehr gut mit, ergänzte bestens.

Die Traktor-Angreifer indes waren erfolgreicher. In der achten Minute zog der am Ball ganz starke Müller-Sachs aus 16 Metern ab. Der Aufsetzer landete im Netz zum 1:0. Sechs Minuten später sah Müller-Sachs den gegnerischen Keeper weit vor dem Tor stehend. Er überlistete ihn mit gekonntem Heber zum 2:0. Im Gegenzug sehr gute Möglichkeit für Jena. Dörfler rettete per Kopf auf der Linie.

Dann startete Breuker einen seiner Sprints. Der Pass in die Mitte erreichte Amthor, der aus Nahdistanz das 3:0 markierte. Schließlich das 4:0 durch Kaldeborn. Wieder stand der Schlussmann der Gäste weit vor dem Gehäuse. Vom eigenen Mittelkreis zog Kaldeborn ab und der Ball schlug unter der Latte ein.

Alle Befürchtungen, der FC könnte einen totalen Einbruch erleben, bestätigten sich aber nicht. Die Gäste starteten offensiver in die zweite Hälfte verkürzten aber erst in der 75. Minute. Davor hatte Amthor knapp einen Staskewitsch-Freistoß knapp neben den Pfosten gelenkt, Crezelius verzog.

Die in der zweiten Hälfte nachlassende Leistung der Platzherren sollte man zwei entschuldigenden Umständen zuschreiben: Erst am Mittwoch war man beim Oberligisten in Martinroda. Zudem standen auch diesmal kaum Einwechsler zur Verfügung, da Trinkler, Förster, Kirsten, Baumgart, Fuhrmann und Rößler fehlten.