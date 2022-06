Tennis: Serena Williams will das Wunder von Wimbledon

London. Serena Williams gibt im Alter von 40 Jahren ihr Comeback auf der ganz großen Tennis-Bühne. Und in Wimbledon erscheint alles möglich.

In der Weltrangliste fand man Serena Williams in den letzten beiden Jahrzehnten ganz einfach, meistens auf den ersten Blick. Sie war wieder und wieder die Nummer eins, die beherrschende, prägende Erscheinung dieser Tennis-Epoche, die Königin der Centre Courts. Wer die jüngere der beiden Williams-Schwestern allerdings dieser Tage in der Bestenliste sucht, muss auf der WTA-Webseite lange nach unten blättern. Jenseits der 1000 taucht die 40-jährige „Superfrau aus Fleisch und Blut“ (The Age) schließlich als Nummer 1204 auf, umgeben von unbekannten Kolleginnen wie Kelly Wilford aus der Dominikanischen Republik oder Catherine Aulia aus Australien.