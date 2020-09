Maximilian Graf vom USV Jena will mit seinen Teamkollegen auch in diesem Jahr Meister werden.

Jena. Im Alter von sechs Jahren hielt Maximilian Graf erstmals einen Tennisschläger bewusst in seinen Händen. Es war bei einem Probetraining. Die besagte Stippvisite in Sachen Tennis wiederum prägte ihn nachhaltig, denn danach hatte er seine Passion in Sachen Sport gefunden.