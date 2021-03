FSV-Zugang Sebastian Tens nimmt dort Platz, wo sonst die Zuschauer sitzen: direkt unter der Anzeigetafel am Schleizer Fasanengarten.

Schleiz. Als Jugendlicher kickte er mit Carsten Kammlott oder René Eckardt in der Thüringen-Auswahl. Nun zog es Sebastian Tens zurück nach Schleiz

Tens zurück beim FSV Schleiz: Opas Wunsch geht in Erfüllung

Es war der Wunsch von Heinz Tens, selbst FSV-Urgestein und prägende Figur in der DDR-Oberliga, dass sein Enkel Sebastian irgendwann noch einmal die Fußballschuhe für die Schwarz-Gelben schnürt. „Mein Opa begleitete mich als Kind von A bis Z, hat meine Spiele aufgezeichnet und mir danach erklärt, was ich alles verbessern muss. Das war immer ein enormer Antrieb“, sagt Sebastian Tens heute. Miterleben kann es Heinz Tens leider nicht mehr, dennoch wird sein Wunsch schon bald in Erfüllung gehen.