TFV wählt neuen Präsidenten online

Der Thüringer Fußballverband TFV wählt sein neues Präsidium am 30. Januar erstmals in einer Videokonferenz.

Thüringens Fußballverband TFV hält am Termin seines Verbandstages am 30. Januar fest. Allerdings wurde wegen der anhaltend hohen Corona-Zahlen beschlossen, die Veranstaltung als Videokonferenz durchzuführen. Damit wird auch die Wahl des neuen Präsidenten und seines Präsidiums erstmals online erfolgen.

Eigentlich sollte der 9. Verbandstag bereits am 10. Dezember in der Messe Erfurt mit Delegierten vor Ort veranstaltet werden, doch wegen der angespannten Pandemie-Lage verschob der TFV sein wichtigstes Treffen um sieben Wochen nach hinten. Am Samstag, 30. Januar, schalten sich ab 9.30 Uhr 99 Wahlberechtigte aus den neun Fußballkreisen zusammen, um Präsident, Präsidium und Ausschussvorsitzende zu wählen. Als Nachfolger des aus Altersgründen scheidenden Wolfhardt Tomaschewski warf bisher nur Vizepräsident Udo Penßler-Beyer seinen Hut in den Ring. Da die Frist für Bewerbungen laut TFV-Satzung bereits sechs Wochen vor der Wahl endet, bräuchte ein Überraschungskandidat die Sonderzulassung durch den Verbandstag.

Erstmals sollen drei Vizepräsidenten ins Amt gewählt werden. Der Vorstand schlägt Maik Noack, Bernd Krauße (Recht) und Bertram Schreiber (Spielbetrieb) dafür vor. Der KFA Mittelthüringen setzte den Spielausschussvorsitzenden Sven Wenzel, der KFA Erfurt-Sömmerda Stefan Heiderich, als Gegenkandidaten auf die Liste.