THC-Gastspiel in Zwickau abgesagt

Bad Langensalza. Wegen Coronafällen im Team des BSV Sachsen Zwickau wird die Partie des Thüringer HC beim Aufsteiger noch einmal verlegt.

Die Handballerinnen des Thüringer HC bekommen Gelegenheit, sich intensiver auf die nächste Heimspiel-Aufgabe am kommenden Samstag vorzubereiten als geplant. Das für Mittwoch angesetzte Nachholspiel bei Aufsteiger Zwickau ist von der Handball-Bundesliga abgesagt worden. Hintergrund sind mehrere bestätigte Coronafälle im Team des Drittletzten. Die Partie war ursprünglich Anfang des Jahres vorgesehen, musste aber damals wegen zahlreicher Fälle beim THC verlegt werden. Ein neuer Termin ist noch nicht festgelegt. Am Samstag erwarten die Thüringer in der Salzahalle den VfL Oldenburg (18 Uhr).